¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡×¼ó°Ì¥Î¥ê¥¹ÄËº¨¤Î2¥Ú¥Ê¡¡14ÈÖ¡Ö¸í½ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¡×»ëÄ°¼Ô»ØÅ¦¤ÇÈ½ÌÀ
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¡¡´ôÉì¸©¡¡»°¹ÃGCÃ«µâC¡á7337¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡6ÂÇ¥ê¡¼¥É¤ÎÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤«¤é½Ð¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê43¡áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î75¤òÃ¡¤¡¢ÄÌ»»12¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢À¸¸»»ûÎ¶·û¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Î¥ê¥¹¤Ï73¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ç14ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸å¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¥«¥Ã¥×¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¥¹¥í¡¼Æ°²è¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸í½ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2È³ÂÇ¤¬²Ê¤µ¤ì¡¢14ÈÖ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¥Ñ¡¼¤Î¡Ö5¡×¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö7¡×¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å·Ìî¹îÉ§¶¥µ»°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»þ¤Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Î¿¿²¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¥«¥Ã¥×¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡Ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¬Â§14¡¦7¸í½ê¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤ÏÁ°Æü¤ËÂç²ñºÇ¾¯¥¿¥¤¤Î61¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÅ¾¶ì¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤ÏÂè2ÂÇ¤òÃÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥ÈÄ¾¸å¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ï4Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç1Æü¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦°¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ïº£Æü¡¢ÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£