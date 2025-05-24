¡Ö²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡×·§ËÜ¤Ç¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡¡¥×¥í¤Ç¤Ï¹¥ÁêÀ¡¢±«Å·Ãæ»ß¤ò²ù¤ä¤à
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê24Æü¡¢¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæ¡Ë¢¨±«Å·Ãæ»ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·§ËÜ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ò·§ËÜ¤Ç²á¤´¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¡¦¾ëËÌ¹â½Ð¿È¤ÎËÒ¸¶Âç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæ¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤Îµå¾ì¤À¡£2010Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢·§ËÜÂç²ñ¡£Åì³¤ÂçÆó¹â¡Ê¸½¡¦Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¹â¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡£1¡½2¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤À¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶Âç¤ÏÅö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö9²ó2»àËþÎÝ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤Ã¤Æ»°¿¶¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤³¡Ê¤Îµå¾ì¡Ë¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â»×¤¤½Ð¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡¡Ö1ÈÖÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÏÆ±µå¾ì¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ11ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨5³ä4Ê¬5ÎÒ¡£¹â¹»»þÂå¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤ê°ìÁØ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¡¢¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î½øÈ×¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤ë»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨¤¬3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ·Þ¤¨¤¿·§ËÜ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡ÖÇ¯¤Ë°ì²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£Ãæ»ß¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ë»×¤¤¤Ç¡¢25Æü¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¯»ùÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£1Ç¯¤Ë°ì²óÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¹¥¥×¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÀï¤ÇÀ²¤é¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë