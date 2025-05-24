¡Ö¤¢¤Î¿Í¡Ä¤ªÀá²ð¤Ê¤Î¤è¤Í¡×Æþ³Ø¸å¤âÌñ²ð¤Ê¥Þ¥ÞÍ§´Ø·¸¡¿ÀÖ¤¤ÎÙ¿Í¡Ê13¡Ë
¡Ö2³¬¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î¿·À¸³è¡¿ÀÖ¤¤ÎÙ¿Í¡Ê1¡Ë
¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Î·òÂÀ¤òÏ¢¤ì¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¾®½Ð´õ¡Ê¤Î¤¾¤ß¡Ë¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢Â©»Ò¤â¿·¤·¤¤ÊÝ°é±à¤Ø¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿·À¸³è¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë´õ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¤ê¤Ë¤¢¤ë°ì¸®²È¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦Ä¹Ã«ÀîÀé²Æ¡Ê¤Á¤«¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙ¤Ë½»¤à¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê²ÈÄí¡×¤ËÀø¤à°Ç¡¢¤½¤·¤Æ´õ¼«¿È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£Ìî¸¶¹»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÀÖ¤¤ÎÙ¿Í ¡Á¾®¤µ¤Êµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌî¸¶¹»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÀÖ¤¤ÎÙ¿Í ¡Á¾®¤µ¤Êµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹
Ãø¡áÌî¸¶¹»Ò¡¿¡ØÀÖ¤¤ÎÙ¿Í ¡Á¾®¤µ¤Êµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ù