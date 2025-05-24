¡Ú¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ÛÀ¾´ÝÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ö¤â¤¦¡¢²¿ºÐ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡ª¡×45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¡¡»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¡Ö¼ê½Ñ¤«¤é°ìÇ¯È¾¡¢¹³¤¬¤óºÞ½ªÎ»¤«¤é11¥ö·î¡×
»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»ÒµÜÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î´°Î»¤È»£±Æ¸½¾ì¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿À¾´ÝÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ÛÀ¾´ÝÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ö¤â¤¦¡¢²¿ºÐ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡ª¡×45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë¡¡»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¡Ö¼ê½Ñ¤«¤é°ìÇ¯È¾¡¢¹³¤¬¤óºÞ½ªÎ»¤«¤é11¥ö·î¡×
À¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö5·î23Æü¡£45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Éü³è¤·¤¿Æ¬È±¤Ï¼«Á³¤Ê¿¼¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿´Ý¼ó¤ÎÇò¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ËºÙ¤«¤¤¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤ÊÇ¯Îð¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¤â¤¦¡¢²¿ºÐ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡ª¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ä¥ë¥Ã¥Ñ¥²¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¦Á¡¢ÉÂµ¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÉÂµ¤¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡ª¿È¤â¿´¤âÏ·¤±¤Ê¤¤¤«¡ª¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ËÆ®ÉÂ½ÐÍè¤ë¤«¡ª¡ª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤«¤é°ìÇ¯È¾¡¢¹³¤¬¤óºÞ½ªÎ»¤«¤é11¥ö·î¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ËÆþ¤êÈ¾Ç¯¡×¡Ö»Å»ö¤âÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç°ìÀ¸Ìò¼Ô¤È¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤òÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎÈ¯¿®¤äÆâ¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î½àÈ÷¤È³Ø¤Ó¤È¸¦µæ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡¢45ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ø¤Î½Ë°Õ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖºòÇ¯Æ®ÉÂ¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÀïÍ§¤¬º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¡¹¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û