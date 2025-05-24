Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¡Ø¥°¥ê¥Ã¡ª¡ÙÂ¾¿Í¤ÎÂ¤Ë»±¤ò»É¤·¾Ð¤¦½÷¡£¤·¤«¤·¡Ø¤¨¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù½÷¤Î¹Ô°Ù¤Ë¡È¾Ð´é¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡ÚÇÛÎ¸·çÇ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¡Û
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÇÛÎ¸ÉÔÂ¤Ê¸ÀÆ°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÇÛÎ¸¤Î·çÇ¡¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍý²ò¤È¼«Ê¬¼çÄ¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Û
¼«Ê¬Ãæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤äÌµ»×Î¸¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÆþ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äº¤ÏÇ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¡Û
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ²÷´¶¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÏÃ¤¹¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãê¾ÝÅª¤ÊÈãÈ½¤äÈóÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶¦´¶¤È²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¾õ¶·¤¬ÃÛ¤±¤ë¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶¦´¶¤äÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«¡Û
¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¼ã¤¤½÷À¤Ë»±¤ò¥°¥ê¥Ã¡ª¤Ã¤ÈÂ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤â¡Ä¡£
È¿¾Ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡¢¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤Æ¡Ä¡ª
ÏÃ¤¹¤È¡Ø²¶¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¡Ø¤¨¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¡¢½÷À¤Î¹Ô°Ù¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤òÃµ¤ê¡¢²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤ÎÇÛÎ¸¤Î·çÇ¡¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍý²ò¤È¼«Ê¬¼çÄ¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Û
¼«Ê¬Ãæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤äÌµ»×Î¸¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÆþ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äº¤ÏÇ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ²÷´¶¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤¢¤²¤ÆÏÃ¤¹¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãê¾ÝÅª¤ÊÈãÈ½¤äÈóÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶¦´¶¤È²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Û
Áê¼ê¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎ¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¾õ¶·¤¬ÃÛ¤±¤ë¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶¦´¶¤äÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤â¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤«¡Û
¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¼ã¤¤½÷À¤Ë»±¤ò¥°¥ê¥Ã¡ª¤Ã¤ÈÂ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤â¡Ä¡£
È¿¾Ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¾Ð¤ï¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡¢¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤Æ¡Ä¡ª
ÏÃ¤¹¤È¡Ø²¶¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¡Ø¤¨¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¡¢½÷À¤Î¹Ô°Ù¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤òÃµ¤ê¡¢²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë