¸½Ìò¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬¡È¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¡É¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎµëÎÁ¤Ï¡©ÃÏÊý¤Î½Ð²Ô¤®¤Ç¡Ö²Ô¤²¤ëÆüµë¡×¤ò¸µ½÷Í¥¤¬Ë½Ïª
¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡×¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¼þ°Ï¤Î¶È³¦¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥À¸³è2Ç¯È¾¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤·¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ìë¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤ÎÎ¢»ö¾ð
¡¡Ìë¿¦³¦·¨¤Ç¤Î¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢±óÊý¤ØÈô¤ó¤Ç°ìÄê´ü´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤ò·Ð¤ÆÄÂ¶â¤òÌã¤¦Æ¯¤Êý¤Î¤³¤È¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²Ô¤®¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß´ü´Ö¤Ï10Æü°Ê¾å¡¢1Æü¤Î¹´Â«»þ´Ö¤Ï12»þ´Ö°Ê¾å¤È¾¯¡¹¥Ï¡¼¥É¤À¤¬ÆüµëÊÝ¾Ú¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¹çÀ©¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áº¢¤ÏºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÊÝ¾Ú¤â±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Î²Ô¤®¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤êÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ø¹Ô¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡°ìÈÌÁÇ¿Í¤Ç¤â12»þ´ÖÂÔµ¡7Ëü±ßÊÝ¾Ú¤¬¡¢¸½ºß¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¡£¤µ¤é¤ËÎÀÈñ¤ä»¨Èñ¤Ê¤É¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¸µÒ¤Ç¤¤¿¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï¡¢12»þ´ÖÂÔµ¡7Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊÝ¾Ú¤òÊ§¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´°Á´Êâ¹çÀ©¤À¤«¤é¤³¤½¿ôËü±ß¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤òÄ¶¤¨¤¿¤éËü¡¹ºÐ¡£ÊÝ¾Ú¤¬7Ëü¤Ê¤é¡¢10Æü´Ö´èÄ¥¤ì¤Ð°ú¤«¤ì¤â¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÌó70Ëü±ß¤Î³ÎÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢¡½Ð²Ô¤®¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë3¤Ä¤Î¾ò·ï
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎµëÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆºßÀÒÅ¹¤òºî¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤âÅö»þ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬ÈæÎã¤·¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÃÏÊý¤ØÈô¤Ù¤ë¾ò·ï¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð²Ô¤®¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¡¦Àëºà¼Ì¿¿¤Î´é½Ð¤·OK¡Ê°ìÉôor¥Õ¥ë¥â¥¶¥¤¥¯´õË¾¤ÏÊÝ¾Ú¥À¥¦¥ó¡Ë
¡¦ÂÚºß´ü´Ö¤Ï10¡Á14Æü´Ö¤«¤é¡Ê1½µ´Ö°ÊÆâ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤ß¡Ë
¡¦1Æü¤ËÆüµ¤ò5¡Á10·ï¾å¤²¤ë¡Ê1·ï¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÝ¾Ú¤Ê¤·¡Ë
¡¡Æ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤â¡ÖÊÝ¾Ú5Ëü±ß¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶±óÊý¤ØÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½éÆü¤«¤é¤ªÃã¡Ê¡á1¿Í¤âµÒ¤ËÃå¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤ò°ú¤¯Îã¤âº£¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£½éÆü¤ËÎÀÈñ¤äÆ»¶ñÎà¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤òÀè¤ËÄ§¼ý¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢1ÆüÌÜ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Æüµë5000±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸µ¤ÎÆüµëÊÝ¾Ú¤¬Äã¤¤¤Î¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¤¡Ü»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¸«»ö¤ËÃë¿¦°Ê²¼¤Î¼ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°¼Á¤ÊÅ¹¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢½¸µÒ¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤âÆ±¤¸¡£¼ÂºÝ¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë¤Ê¤¯¡¢½Ð²Ô¤®¤äºßÀÒ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¡¢º£¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤¬»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¡Ä
¡¡ÀÎ¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶á¤Ï1Å¹ÊÞ¤ËÊ¿¶Ñ2¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç½÷Í¥¤¬¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÀëºà¼Ì¿¿Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½÷Í¥¤ÎºßÀÒ¡áÅ¹¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍÌ¾½÷Í¥¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ìë¿¦³¦·¨¤Ç¤Ï´ë²è1ËÜ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤ì¤Ð½÷Í¥°·¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌÜ¤¬Èî¤¨¤¿µÒ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¥³¡¢¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£Å¹¤È¤·¤Æ¤âµÒÉÕ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¡¢¹â³ÛÊÝ¾Ú¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æüµë10Ëü±ßÊÝ¾Ú¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤âÇîÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Â¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¾Ú¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡Ìë¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤ÎÎ¢»ö¾ð
¡¡Ìë¿¦³¦·¨¤Ç¤Î¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢±óÊý¤ØÈô¤ó¤Ç°ìÄê´ü´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤ò·Ð¤ÆÄÂ¶â¤òÌã¤¦Æ¯¤Êý¤Î¤³¤È¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð²Ô¤®¤ÎÊ¿¶ÑÂÚºß´ü´Ö¤Ï10Æü°Ê¾å¡¢1Æü¤Î¹´Â«»þ´Ö¤Ï12»þ´Ö°Ê¾å¤È¾¯¡¹¥Ï¡¼¥É¤À¤¬ÆüµëÊÝ¾Ú¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¹çÀ©¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤À¡£
¡¡°ìÈÌÁÇ¿Í¤Ç¤â12»þ´ÖÂÔµ¡7Ëü±ßÊÝ¾Ú¤¬¡¢¸½ºß¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¡£¤µ¤é¤ËÎÀÈñ¤ä»¨Èñ¤Ê¤É¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¸µÒ¤Ç¤¤¿¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï¡¢12»þ´ÖÂÔµ¡7Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊÝ¾Ú¤òÊ§¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´°Á´Êâ¹çÀ©¤À¤«¤é¤³¤½¿ôËü±ß¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤òÄ¶¤¨¤¿¤éËü¡¹ºÐ¡£ÊÝ¾Ú¤¬7Ëü¤Ê¤é¡¢10Æü´Ö´èÄ¥¤ì¤Ð°ú¤«¤ì¤â¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÌó70Ëü±ß¤Î³ÎÌó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢¡½Ð²Ô¤®¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë3¤Ä¤Î¾ò·ï
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎµëÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆºßÀÒÅ¹¤òºî¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤âÅö»þ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬ÈæÎã¤·¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÃÏÊý¤ØÈô¤Ù¤ë¾ò·ï¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð²Ô¤®¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¡¦Àëºà¼Ì¿¿¤Î´é½Ð¤·OK¡Ê°ìÉôor¥Õ¥ë¥â¥¶¥¤¥¯´õË¾¤ÏÊÝ¾Ú¥À¥¦¥ó¡Ë
¡¦ÂÚºß´ü´Ö¤Ï10¡Á14Æü´Ö¤«¤é¡Ê1½µ´Ö°ÊÆâ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤ß¡Ë
¡¦1Æü¤ËÆüµ¤ò5¡Á10·ï¾å¤²¤ë¡Ê1·ï¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÝ¾Ú¤Ê¤·¡Ë
¡¡Æ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤â¡ÖÊÝ¾Ú5Ëü±ß¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶±óÊý¤ØÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢½éÆü¤«¤é¤ªÃã¡Ê¡á1¿Í¤âµÒ¤ËÃå¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¤ò°ú¤¯Îã¤âº£¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£½éÆü¤ËÎÀÈñ¤äÆ»¶ñÎà¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤òÀè¤ËÄ§¼ý¤¹¤ë¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢1ÆüÌÜ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Æüµë5000±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸µ¤ÎÆüµëÊÝ¾Ú¤¬Äã¤¤¤Î¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¤¡Ü»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¸«»ö¤ËÃë¿¦°Ê²¼¤Î¼ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡°¼Á¤ÊÅ¹¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢½¸µÒ¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤âÆ±¤¸¡£¼ÂºÝ¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥È¥Ê¤Î¤ªÅ¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë¤Ê¤¯¡¢½Ð²Ô¤®¤äºßÀÒ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¡¢º£¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤¬»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¡Ä
¡¡ÀÎ¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶á¤Ï1Å¹ÊÞ¤ËÊ¿¶Ñ2¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç½÷Í¥¤¬¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÀëºà¼Ì¿¿Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö½÷Í¥¤ÎºßÀÒ¡áÅ¹¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍÌ¾½÷Í¥¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ìë¿¦³¦·¨¤Ç¤Ï´ë²è1ËÜ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤ì¤Ð½÷Í¥°·¤¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌÜ¤¬Èî¤¨¤¿µÒ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¥³¡¢¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£Å¹¤È¤·¤Æ¤âµÒÉÕ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¡¢¹â³ÛÊÝ¾Ú¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æüµë10Ëü±ßÊÝ¾Ú¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤âÇîÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Â¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¾Ú¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£