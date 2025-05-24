ÊÆ²Î¼ê¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤µ¤ó¡Ê76¡Ë Ç¾¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤òÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Î¼ê¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤µ¤ó¤¬Ç¾¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¦¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï23Æü¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼Á´17¸ø±é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿À¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤Ë¿ñ±Õ¤¬Î¯¤Þ¤êÇ¾¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ëÀµ¾ï°µ¿åÆ¬¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢Ä°³Ð¡¢»ë³Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤´Íý²ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¸½ºß¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÍý³ØÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²óÉü´ü´ÖÃæ¤Ï¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡¢·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¥¨¥ë¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯1·î¤ËÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£