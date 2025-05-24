9Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È½Å¤Ï¡Ö½÷À¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡©¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤éÃäÃË¡¦ÆÁÀî²È¼£¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¢¤ÎÃË¡Ä¡©
Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤É¤¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡ª¡©¡×¤È¼ª¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤ÊÄÁÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆÁÀîÈ¬Âå¾·³¡¦µÈ½¡¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È½Å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È
¡Ö¼Â¤Ï½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×
¤È¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄÁÀâ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢1958(¾¼ÏÂ33)Ç¯¤Ë¼ÇÁý¾å»û¤Î¾·³ÉÀ¤Î²þ½¤¹©»ö¤ËÈ¼¤¦°ä¹üÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤¿²È½Å¤Î°äÂÎ¤Ë½÷À¤Èµ¿¤ï¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²È½Å¤ÎÀ¸Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¡¢½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤¬²¾¤Ë»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÃäÃË¤Ç½½Âå¾·³¤È¤Ê¤ë²È¼£¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êµ¿Ìä¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼²È½Å¤Ï½÷ÀÀâ¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
ÆÁÀî²È½Å¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö°Å·¯¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¾·³¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÂ¼å¤ÇÇ¾ÀËãáã¤Ë¤è¤ê¸À¸ì¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¡¢Í£°ìÈà¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¦ÍÑ¿Í¤ÎÂç²¬Ãé¸÷¤À¤±¡£¤½¤³¤«¤é¡¢
¡ÖÀ¼¤«¤é½÷À¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ãé¸÷°Ê³°¤ËÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÉÑÇ¢¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¾®ÊØ¸øÊý¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¾ë¤«¤é¾åÌî´²±Ê»û¤Þ¤Ç¤Î4km¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È23²Õ½ê¤â¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¾·³¤¬³°½Ð»þ¤Ë¥È¥¤¥ì¤ò¤â¤è¤ª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¸ø¿ÍÄ«Í¼¿Í(¤¯¤Ë¤ó¤Á¤ç¤¦¤¸¤ã¤¯¤Ë¤ó)¡×¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Î¼Ô¤¬Æ¼À½¤ÎÅû¤ò¾·³¤Î¸Ó¤«¤éº¹¤·¹þ¤ß¡¢ÍÑ¤òÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥È¥¤¥ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷À¤À¤«¤éÅû¤Ç¤ÏÍÑ¤¬Â¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÂç±ü¤ËäÆ¤Ã¤Æ¼ò¤È½÷¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³ä¤Ë»Ò¶¡¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¦¼¼¡¦¤ª¹¬¤ÎÊý¤È±÷Í·´î¤ÎÊý¤È¤Î´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃË¤Î»Ò¤¬1¿Í¤º¤Ä¡£
¤µ¤é¤ËÎòÂå¾·³¤Î°ä³¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢²È½Å¤À¤±¤¬½÷À¤Î°ä³¼¤Î¼ý¤áÊý¤Ç¤¢¤ëÀµºÂ¤Î»ÑÀª¤ÇËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ü³Ê¡¦»õ·Á¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤¬½÷ÀÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¡Ö²È½Å½÷ÀÀâ¡×¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½½Âå¾·³²È¼£¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¡ª¡©
¤µ¤Æ²È½Å¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÃäÃË¤Ç½½Âå¾·³¤È¤Ê¤ë²È¼£¤È¡¢¼¡ÃË¤ÇÀ¶¿åÆÁÀî²È¤Î½éÂåÅö¼ç¤È¤Ê¤ë½Å¹¥¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Î»þ´ü¡¢¾·³¤À¤±¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÂç±ü¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢²È½Å¤ÎÉã¤ÇÀèÂå¾·³¤Ç¤¢¤ëµÈ½¡¤È¡¢²È½Å¤ÎÉÔÌÀÎÆ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍ£°ìÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Â¦¶á¡¦Âç²¬Ãé¸÷¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·µÈ½¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢²È½Å¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤À2¿Í¤ÎÂ¦¼¼¤Ï²È½Å¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÖÉã¤Î°¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãé¸÷¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²È½Å¤Ï¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì©¤«¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Ãé¸÷¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿Â¦¼¼¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡Ö½÷Æ±»Î¤Î¼»ÅÊ¿´¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤éÂ¦¼¼¤¿¤Á¤ÈÉÔÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿²È½Å¤¬Ãé¸÷¤Î»Ò¶¡¤ò¶ËÈë¤Ë½Ð»º¤·¡¢Â¦¼¼¤Î»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÀâ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²È½Å¤¬ËÜÅö¤Ë½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Èà¤Î°äÂÎ¤¬È¯·¡Ä´ºº¤Î¸å¤Ë²ÐÁò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á³Î¤«¤á¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤À¤È¤·¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Â¸ºß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£