Ì¾Ìç¥¼¥Í¥³¥óÉü³è¤Ê¤ë¤«¡© »°°æ½»Í§·úÀß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢HD¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Ç´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ø¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡Ë
¡Ú·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³Ë¿´¡Û
¡È¤â¤Î¸À¤¦³ô¼ç¡É¤¬ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä½»Í§ÉÔÆ°»º¤ä»°°æÉÔÆ°»º¤ËÍ¥ÎÉÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤òÆÍ¤¤Ä¤±
¡¡½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÇÁ°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï14Æü¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤ÎÌ¾Ìç¥¼¥Í¥³¥ó¡¢»°°æ½»Í§·úÀß¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£TOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤Ï14Æü¤Î½ªÃÍ¤ò9¡ó¾å²ó¤ë1³ô600±ß¡£Ìó941²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢·úÀß¹©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Çã¼ý¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤ë¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»°°æ½»Í§·úÀß»Ù±ç¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤í¤¦¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô´´Éô¡Ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»°°æ½»Í§·úÀß¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×¤Ï8²¯5500Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°´üÈæ78.6¡ó¸º¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¯¡£Çä¾å¹â¤âÁ°´üÈæ3.4¡ó¸º¤Î4629²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤â10.7¡ó¸º¤Î75²¯±ß¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°°æ½»Í§·úÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¼¾åÀ¤¾´»á¤¬´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥ì¥Î¤äÂ¼¾å»á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼°¼»á¤é¤¬³ô¼°¤òÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î15Æü¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ØÄó½Ð¤·¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È27.8¡ó¤ò¶¦Æ±ÊÝÍ¤¹¤ë¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡ÖÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤Î½õ¸À¡¢½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡×¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ë»öÂÖ¤À¡£
700²¯±ßÄ¶¤ÎÂ»¼º
¡¡¶ì¶¤Î¸µ¶§¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñÆâÂç·¿¹©»ö¤ÎÃÙ¤ì¤À¡£ÂÐ¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îß·×¤Ç700²¯±ß¤òÄ¶¤¹Â»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç¼ê¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï19Ç¯¤ËÃå¹©¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¹©»ö¤Î¹©Ë¡ÊÑ¹¹¤ä»ñºà¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áê¼¡¤¤¤À¾å¡¢»ñºà¹âÆ¤â¤¢¤ê·úÀßÈñ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£Åö½é¤Ï23Ç¯3·î¤Î´°À®Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤â24Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô½Ð¿È¤Î¶áÆ£½ÅÉÒ¼ÒÄ¹¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ë¡È¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡É¤¬ËÖÈ¯¡£¼ÒÄ¹ÇÉ¤ÈÈ¿¼ÒÄ¹ÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î°ÅÆ®¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢¶áÆ£»á¤È·¯Åç¾ÏÑ»²ñÄ¹¤¬¡¢º®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎÊ¡Î±Ï¯ÍµÆ¬¼è¤Ï¡¢¶áÆ£»á¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎË¡¿Í±Ä¶ÈËÜÉô»þÂå¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢»°°æ½»Í§·úÀß¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©¤Î¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°°æ½»Í§·úÀß¤Ï¡¢½»Í§¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÇò¿å²ñ¡×¡¢»°°æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÆóÌÚ²ñ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ëÌ¾Ìç¡£Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï22Ç¯¤ËÅìÍÎ·úÀß¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·TOB¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¤Å·Æ²ÁÏ¶È²È¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¡Ö¥ä¥Þ¥¦¥Á¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¹³Äó°Æ¤ò½Ð¤·¡¢ÉÔÀ®Î©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£»°°æ½»Í§·úÀßÇã¼ý¤ÏÉÔÂàÅ¾¤Î°Æ·ï¤À¡£
¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë