µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡À¾Éð¤È¤Î2·³Àï¤Çº£µ¨ºÇÄ¹6²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î24Æü¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡2·³Ä´À°Ãæ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÏÃæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Áº£µ¨ºÇÄ¹6²ó¤ò6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢3»Íµå¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï146¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï1»à¤«¤é»Íµå¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¡¦·ª»³¤Ï144¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¦Â¼ÅÄ¤Ï»°¥´¥í¡£2²ó°Ê¹ß¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·4²ó¤Þ¤Ç¤ÏËè²ó¤Î5»°¿¶¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤éÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤³¤½¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¼ÅÄ¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡Á°²ó18Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï3²ó¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£