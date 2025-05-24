¡ì26Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬Éüµ¢¡ª¡¡ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤Î¡É¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡É¤Î¥«¥®¤È¤Ï¡©
¡Ç22Ç¯£²·î¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥±¡¼¥È¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤Î¥í¥·¥¢¤È¥í¥·¥¢¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯12·î¡¢ISU¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¶¥µ»¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ç26Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Âç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÇ§¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤Î±Æ¶ÁÃÍ
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¶â¥á¥À¥ë¾ïÏ¢¤ÎÄ¶¶¯¹ë¹ñ¡£¡Ç22Ç¯ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤ò½ü¤¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥·¥§¥ë¥Ð¥³¥ïÁª¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥È¥ë¥½¥ïÁª¼ê¡Ê20¡Ë¡¢£´°Ì¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ïÁª¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¾¹ñ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤ò¾¡¤Á¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âçµ»¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¤òÄ·¤ó¤Ç½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥óÁª¼ê¡Ê17¡Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Áª²ñ¤ËÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ç³Æ£±Áª¼ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥Ú¥¢¼ïÌÜ¤Ç³Æ£±ÁÈ¤È¤½¤ÎÏÈ¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¸Ä¿Í»²²Ã¡£¹ñ¤òÇØÉé¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÏÈ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»²²ÃÏÈ¤¬£±¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÎã¤Ë¤Ê¤¤¸·¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬¡Ç25Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò£³Ï¢ÇÆ¡£2023-24¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷²¦¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î±Æ¶ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤ÆüËÜ¤È¥í¥·¥¢¡£¥í¥·¥¢Àª¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»²²Ã¤Ï¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÇßÅÄ¹á»Ò»á¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éºäËÜÁª¼ê¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¤Ê¤É¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¤¿¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅÁÅý¤È¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ÃÅÀ¤Î¤Ä¤¯¡È¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡É¤¬¤¢¤ë¡£¹â¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÄ·¤Ö¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¼Á¤¬ÎÉ¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊËÜÍè¥Ú¥¢±éµ»¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤ÂÎÀª¤ò°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÌ¥¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÁª¼ê°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡È°ÂÄê´¶¡É¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¹âÆÀÅÀ¤¬Ë¾¤á¤ë¹âÆñÅÙ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È½ô¿Ï¤Î·õ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¤Ï¥¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤ì¤Ð¹âÆÀÅÀ¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï´°àú¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢²óÅ¾ÉÔÂ¤ä¥°¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¸ºÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇÈ¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÒ¤ä¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï²ÃÅÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤äÀµ³Î¤Ê¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥ë¥Ã¥Ä¤òÄ·¤Ù¤ë¡£ºäËÜÁª¼ê¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤¯¸ºÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Î±éµ»¤è¤ê¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£À®¸ùÎ¨¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¾å¤²¤ë¤Û¤É¡¢ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÇßÅÄ»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿³È½¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Àµ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤ÏÌó£³Ç¯´Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¾ì´·¤ì¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥óÁª¼ê¤¬ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Î´Ø¿´¤â½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢É¬¤º¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¤òÄ·¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬´°àú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ï¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤è¤êÍÍø¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦Áª¼ê¡Ê19¡Ë¤ä¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯Å¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤âÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÈË°ÏÂ¾õÂÖ¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¡Ê16¡Ë¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥í¥·¥¢¿ÍÁª¼ê¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ºäËÜÁª¼ê¡£¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤³¤½¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£