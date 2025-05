セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『パパはグーフィー』 ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『パパはグーフィー』 ぬいぐるみ

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全4種(マックス、グーフィー、ピート、P.J.)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「グーフィー」が主役のアニメーションシリーズ『パパはグーフィー』のぬいぐるみが登場!

5月25日に迎える「グーフィー」のスクリーンデビュー日に先がけての登場です。

「グーフィー」はもちろん、作中で活躍する「マックス」「P.J.」「ピート」の4種類がラインナップされます。

マックス

「グーフィー」の息子「マックス」のぬいぐるみ。

トレードマークでもある赤いお洋服姿と、頭に生えたふさふさの毛もしっかり再現されています。

グーフィー

赤い蝶ネクタイをつけた「グーフィー」のぬいぐるみ。

優しい表情をした「グーフィー」に癒やされます☆

ピート

スーツ姿がかっこいい「ピート」のぬいぐるみ。

どっしりと座った「ピート」の口元にはお髭も!

P.J.

「ピート」の息子「P.J.」のぬいぐるみ。

親友の「マックス」とペアで揃えればかわいさ満点です☆

「グーフィー」のスクリーンデビューを記念して登場する、特別感たっぷりなぬいぐるみ。

セガプライズの『パパはグーフィー』 ぬいぐるみ、2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

