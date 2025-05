ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

登場時期:2025年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月もセガプライズからかわいい「ミニオン」グッズが続々登場!

「ティム」のお顔をデザインしたバッグや、「ミニオン」たちのかわいいマスコットとぬいぐるみが順次展開されます☆

ミニオン プラチナムザッカもこもこバッグ“ティム”

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約48×15×35cm

種類:全1種(ティム)

「ボブ」の相棒である、ぬいぐるみ「ティム」のお顔を大きくデザインした、もこもこの大きなバッグ。

デイリーに活躍してくれる、肌触りが良い、大きめサイズのプライズです。

ミニオン ぬいぐるみ 〜はずかちっ!〜

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約10×9×15cm

種類:全3種(ボブ、スチュアート、フラッフィ)

セガオリジナルシリーズの“はずかちっ!”シリーズに「ミニオン」たちが初登場!

愛らしいポーズと表情がポイントのぬいぐるみです。

ミニオン マスコット ヘッドフォン

投入時期:2025年5月29日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全3種(デイブ、ケビン、スチュアート)

ヘッドフォン姿がクールな「ミニオン」のマスコット。

パステルカラーを基調にした、ポップなデザインがポイントです。

「ティム」のお顔をデザインしたバッグと、「ミニオン」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット!

2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

