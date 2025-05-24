ÃæÀî°ÂÆà¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡¡¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤Ç¤´¤Ò¤¤¤¤ÎµåÃÄÌÀ¤«¤¹¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆNHK»þÂå¤Ï¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¤Ò¤¤¤µåÃÄ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤¬¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¤¦¤Á¤Î·»¡Ê¤Ï¤Ê¤ï¡Ë¤¬°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¿Ç·¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡×¤È°ì½Ö¹Í¤¨¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤É¤³¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¡¢NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Öµð¿Í¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤À¼¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤«¤é¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤âÌä¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£