[5.24 J1第18節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 8 香川真司

MF 16 奥田勇斗

MF 22 高橋仁胡

MF 38 北野颯太

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 6 登里享平

DF 14 舩木翔

MF 7 上門知樹

MF 17 阪田澪哉

MF 48 柴山昌也

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 13 中島元彦

FW 29 古山兼悟

監督

アーサー・パパス

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

MF 8 紺野和也

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 77 志知孝明

MF 88 松岡大起

FW 18 岩崎悠人

控え

GK 1 永石拓海

DF 2 湯澤聖人

DF 4 井上聖也

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

MF 15 秋野央樹

FW 17 ウェリントン

FW 49 前田一翔

FW 53 前田陽輝

監督

金明輝