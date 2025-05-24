C大阪vs福岡 スタメン発表
[5.24 J1第18節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 16 奥田勇斗
MF 22 高橋仁胡
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
MF 7 上門知樹
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 77 志知孝明
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 4 井上聖也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 49 前田一翔
FW 53 前田陽輝
監督
金明輝
※15:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 16 奥田勇斗
MF 22 高橋仁胡
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
MF 7 上門知樹
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 77 志知孝明
MF 88 松岡大起
FW 18 岩崎悠人
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 4 井上聖也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 49 前田一翔
FW 53 前田陽輝
監督
金明輝