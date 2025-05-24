◇パ・リーグ 楽天−日本ハム（2025年5月24日 楽天モバイル）

楽天の浅村栄斗内野手（34）が、24日の日本ハム戦（楽天モバイル）で2000安打を達成した。

23年大島洋平（中日）以来プロ野球通算56人目で、平成生まれでは初の快挙。西武時代の10年3月31日のソフトバンク戦に代打でプロ初出場し、プロ初安打初打点となる適時二塁打を放ってから、プロ17年目でついに大台に到達した。楽天在籍中の達成者は15年の松井稼頭央以来10年ぶり2人目。

☆初の平成生まれ 浅村は90年（平2）11月12日生まれ。過去55人では川上哲治（巨）が大正、残り54人は昭和生まれで、浅村は平成生まれ第1号。なお、西武で1178安打、楽天では822安打で2球団での1000安打が次の目標に。

☆野村、長嶋抜く快挙 34歳6カ月での達成は68年榎本喜八（東京）の31歳7カ月を筆頭に歴代7位の年少記録。右打者では20年坂本（巨）の31歳10カ月、77年土井正博（クラウン）の33歳6カ月に次ぎ、70年野村克也（南海）、71年長嶋茂雄（巨）の35歳3カ月を抜く3位の若さ。

☆多投手を攻略 合計496投手から安打し、涌井（中）、加藤貴（日）の30安打が最多。抜群の対応力が光り、対戦10打数以上の209投手で無安打は渡辺（西）のみ。

☆二塁手5人目 浅村の最多守備位置は二塁の1261試合。二塁を1000試合以上守った選手では高木守道（中＝2179試合）、山崎裕之（西＝1883試合）、立浪和義（中＝1148試合）、荒木雅博（中＝1678試合）に次ぎ5人目。