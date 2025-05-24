ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î´Ø·¸¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×ÅÄºê»ËÏº»áÌÀ¤«¤¹
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿ÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤È¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÅ¨ÂÐ¤·¤¿´ÖÊÁ¤À¤¬ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíÍý½¢Ç¤¸å¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï£±½µ´Ö¤Ë£±²ó¤°¤é¤¤¤ÏÆâ½ï¤ÇÁø¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤»Ù¤¨¼ê¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÀè½µÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ø¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ÏÁªµóÀï¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÈÇÀ¶È²þ³×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÀï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¹¾Æ£Âó¸µÇÀÁê¤Î¼º¸À¤¬¤¢¤ê¸åÇ¤Ãµ¤·¤ËÆþ¤ê¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡¡