¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎàÆüÃæÂÐ·èá¤ÏÃæ¹ñ¤Ë·³ÇÛ¤â¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶¥Áè¤¬¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡×
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀï£·ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿àÆüÃæÂÐ·èá¤ò½ª¤¨¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÏÁ´¥«¡¼¥É¤ÇÆüËÜÂÐÃæ¹ñ¤Î¹½¿Þ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬²¦·Ýíì¤ò£´¡½£±²¼¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤ÏÃæ¹ñ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¸÷ÌÀÌÖ¡×¤Ï¡Ö½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤Î¤¦¤Á¡¢£³ÀÊ¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¶¥Áè¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÆ£¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤«¤éÂè£±¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·ÀïÎÏ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ½÷»ÒÂîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×£±£°¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ÈÂçÆ£º»·î¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡££²¿Í¤È¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£³¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂîµå¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤¬°ú¤Â³¤Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²¦ÒØ碰¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ø¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡×¤Èµ»ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿Áè¤¤¤Ï¡¢Áá¤¯¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£