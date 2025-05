Ã¸Ï©Åç¤Ç»±¶õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤¦¤º¤·¤ª¥¯¥ë¡¼¥º¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥¹¥«¥¤2025¡×

「うずしおクルーズ」は、梅雨の時期を彩るイベントとして、道の駅福良にて「アンブレラスカイ2025」を2025年6月1日(日)から8月31日(日)まで開催します。

うずしおクルーズ「アンブレラスカイ2025」

期間 :2025年6月1日(日)〜8月31日(日)

場所 :道の駅福良・藤の棚街道(約70m)

コンテンツ:約100本のカラフルな傘(7色)が頭上を彩ります

色とりどりの傘たちが頭上を彩り、梅雨の憂鬱な気分を吹き飛ばす、特別な時間を楽しめます☆

■雨の日も安心!雨具プレゼントキャンペーン

雨の日には、「渦潮は見られないのでは?」とご心配されるお客様もいらっしゃいますが、ご安心ください。

渦潮の発生は、潮の満ち引きによって起こる自然現象であり、風や波とは異なり、雨の影響を受けることはありません。

雨の日でも、世界最大級の迫力ある渦潮をしっかりと見ることができます。

雨の日ならではの幻想的な風景と渦潮を体験してみませんか?皆様のお越しを心よりお待ちしています。

キャンペーン名:雨の日限定!雨具プレゼントキャンペーン

内容 :雨具プレゼント

期間 :通年

対象 :雨が降っている便にご乗船されるすべてのお客様

配布場所 :桟橋にて乗船時にお渡しします。

【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

全便に船上ガイドが常駐しており、船からの景観、淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし、知的欲求も満たすことができます。

営業日・出航時間 : HPにて要確認

料金(税込) : 中学生以上 2,500円、小学生 1,000円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 : 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

