ÂçÃÏ¿¿±û¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×½é¼ç±é±Ç²è¤Ç£±£µ¡Á£¹£²ºÐ¤Þ¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡Á¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³¤ÎÀ¸³¶¡Á¡×¡ÊÁ¾º¬¹ä´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ïº£²ó¤¬±Ç²è½é¼ç±éºî¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤«¤é£±Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Ð¤ä¤¤Êý¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¡¢¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤ò£±£µºÐ¤«¤é£¹£²ºÐ¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢£±£µºÐ¤Î¥·¡¼¥ó¤â£Ã£Ç¤Ê¤·¤ÇÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÃæ³ØÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¡ËÍ½²ÊÀ¸¤Î¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¡£Ì¼¤ò±é¤¸¤¿¹õÃ«Í§¹á¡¢ÎëÌÚº½±©¡¢¿å¾åµþ¹á¤«¤é¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¡¢´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£