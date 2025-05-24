µ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/24¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×»ü¶Ç»Ò¤¬5·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
µ×»ü¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2024-2025 season ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÏî´Áª¼ê¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»î¹ç´ÑÀïÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÅÏÊÕÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Öµ×»ü¤µ¤ó¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×»ü¥¢¥Ê¤ÈÅÏî´Áª¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡µ×»ü¶Ç»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¡¦ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
µ×»ü¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2024-2025 season ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÏî´Áª¼ê¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢»î¹ç´ÑÀïÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÅÏÊÕÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¯¤ó¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Öµ×»ü¤µ¤ó¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×»ü¥¢¥Ê¤ÈÅÏî´Áª¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û