¤«¤­É¹¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É½é²Æ¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ø¤¦¤Þ¤«¤â¤ó ¤è¤«¤â¤ó Ê¡²¬Å¸¡Ù

東武百貨店 池袋本店は2025年5月22日(木)から27日(火)までの6日間、8階催事場で『うまかもん よかもん 福岡展』を開催。

食と工芸合わせ約60店舗が集結。

東武百貨店 池袋本店『うまかもん よかもん 福岡展』

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約260坪)、地下1階3番地コンコース

期間 :2025年5月22日(木)〜27日(火)

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗 :60店舗(食品54店舗/工芸6店舗 うち初出店9店舗)

注目は「あまおう」を使用したスイーツ。

中でもかき氷やパフェなど初夏の暑さにぴったりのひんやりスイーツがオススメです。

また、福岡県の名産である「明太子」を使用したおにぎりやコロッケも紹介。

さらに、今回は人気観光地「糸島」特集も。

他にも「豚骨ラーメン」「とりかわ」など定番グルメも提案し、福岡旅気分を楽しめます。

◆あまおう 初夏の暑さにぴったりのひんやりスイーツ

[初出店]【おいしい氷屋 produced by 九州製氷】

「プレミアムあまおう」イートイン 1,701円(1杯)《各日数量限定》

ブランド水「博多純水」、ブランドいちご「あまおう」を使用したフォトジェニックなかき氷。

おいしい氷屋 produced by 九州製氷「プレミアムあまおう」

[初出店]【エースいちご】

「あまおう無双パフェ」イートイン 1,281円(1杯)《各日数量限定》

凍らせた完熟あまおうを削り、上から濃厚なあまおうのソース、あまおうのアイスをのせ、最後にあまおうを大ぶりにカットしてトッピング。

まさにあまおう無双。

エースいちご「あまおう無双パフェ」

【COCO GELATO】

「ドバイチョコとあまおうのジェラート・ダブル」イートイン 990円(1カップ)《各日販売予定30点》

注目のドバイチョコがジェラートで登場。

糸島産あまおうの甘酸っぱさとベストマッチ。

【COCO GELATO】「ドバイチョコとあまおうのジェラート・ダブル」

◆明太子 異なる辛味や粒感 明太子グルメも!

【博多あき津゛】

「天然だし明太子(上・切り子)」1,296円(100gあたり)

鰹節と昆布のダシをベースに素材そのものの味を大切につくる明太子。

【博多あき津゛】「天然だし明太子(上・切り子)」

【味の明太子 ふくや】

「味の明太子」1,296円(100g)

良質なたらこを特製ブレンドの唐辛子で味付けした飽きのこない美味しさ。

味の明太子 ふくや「味の明太子」

[実演]【中島商店】

「めんむすと辛子高菜おむすび」756円(各1個)

福岡県の明太子とお米を使って、ふんわり丁寧に仕上げたおにぎり。

どこから食べても明太子が味わえる。

【中島商店】「めんむすと辛子高菜おむすび」

【南里正信商店】

「博多めんたいコロッケ」1,944円(6個入)

クリーミーなジャガイモペーストに包まれるように、中には明太子がたっぷりと。

明太子の粒の食感と風味が口の中に広がる。

【南里正信商店】「博多めんたいコロッケ」

◆人気観光地「糸島」特集 地元食材にこだわったグルメ

[初出店・東武限定品・実演]【糸島海鮮食堂そらり】

「生本マグロ丼」3,564円(1折)

生本マグロの中トロ、赤身をたっぷり乗せた豪華な丼ぶり。

マグロ本来の味を楽しめる。

【糸島海鮮食堂そらり】「生本マグロ丼」

【糸島正キ】

「牡蠣クリームコロッケ」378円(1個)《各日数量限定》

地元の濃厚牛乳と牡蠣から取れた旨味でクリームを練り込み、風味付けのしめじと、糸島名産の牡蠣をそのままたっぷり入れ込んだ牡蠣クリームコロッケ。

糸島正キ「牡蠣クリームコロッケ」

【糸島正キ】

「糸島野菜を食べる生ドレッシング あまおう」1,404円(270ml/1本)《各日数量限定》

糸島産の高級いちご「あまおう」の豊かな甘みとほのかな酸味を生かした、フルーティーで華やかな味わいのドレッシング。

【糸島正キ】「糸島野菜を食べる生ドレッシング あまおう」

[初出店]【お菓子と暮らしの物 りた】

「糸チョコクランチ」1,900円(5個入)《販売予定50点》

うるち米と無農薬で栽培した糸島産「古代米」のパフを混ぜ合わせたサクサクの食感のクランチ。

糸島産「またいちの塩」の塩味がやみつき。

【お菓子と暮らしの物 りた】「糸チョコクランチ」

◆定番グルメ やっぱり外せない!

[県外初出店]【初代 秀ちゃん】

「ラーメン煮玉子入」イートイン 1,001円(1人前)

豚の拳骨を20時間以上炊き上げて作られた濃厚でクリーミーなスープが特徴。

豚骨の旨み、かえしの塩味、脂の甘味がバランスよく調和する。

【初代 秀ちゃん】「ラーメン煮玉子入」

[初出店・実演]【焼うどん発祥の店 だるま堂】

「小倉発祥 焼うどん」918円(1人前)《各日数量限定》

戦後まもなくから小倉の町で愛されてきた乾麺と秘伝のウスターソースで作られたどこか懐かしい焼うどんを楽しめる。

【焼うどん発祥の店 だるま堂】「小倉発祥 焼うどん」

[実演]【とりかわ竹乃屋】

「博多ぐるぐるとりかわ」837円(5本入)

鶏1羽から串1.5本分ほどしか採れない希少な部位である首皮を使用。

焼いてはタレに漬けて寝かせを繰り返し、72時間かけて完成。

【とりかわ竹乃屋】「博多ぐるぐるとりかわ」

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※数に限りがあります。

※一部、福岡県産以外の素材を使用している場合があります。

※2025年5月13日(火)時点の内容です。

