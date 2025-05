²Ì¼Â¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¡¢»ÀÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡ª¸¶¼òÂ¤¡Ø±Û¤ÎÍÀ teca(¥Æ¥«)

原酒造は、伝統技法「酒母四段仕込み」を用いた純米大吟醸無濾過原酒『越の誉 teca(テカ)』を、2025年6月24日より数量限定で発売します。

原酒造『越の誉 teca(テカ)』

タイプ :純米大吟醸無濾過原酒

内容量 :720ml、1800ml

価格 :720ml 1,925円(税込)、1800ml 3,850円(税込)

原材料名 :米(新潟県産)、米こうじ(新潟県産米)

原料米 :新潟県産酒造好適米

精米歩合 :50%

アルコール度数 :15度

日本酒度 :-5(予定)

おすすめの飲み方:冷やしてお召し上がりください

原酒造は、伝統技法「酒母四段仕込み」を用いた純米大吟醸無濾過原酒『越の誉 teca(テカ)』を、2025年6月24日より数量限定で発売。

この商品は、果実を思わせる香りとしっかりとした甘み、酸味のハーモニーが特長の新たな純米大吟醸酒です。

伝統の「酒母四段仕込み」を採用

この商品の最大の特長は、原酒造が長年大切に受け継いできた伝統技法「酒母四段仕込み」。

一般的な「三段仕込み」に加え、仕込みの最後に“酒母”を加えるという独自の製法です。

豊かな甘みといきいきとした酸味を引き出しながら、透明感のあるキレのよい味わいを実現しています。

新潟酵母による上品な果実香

酵母には「新潟県醸造試験場」が開発した新潟酵母「N7」を使用。

落ち着いた広がりと瑞々しさを感じさせる甘い香りが、酒母四段仕込みによる甘みと酸味のバランスを一層引き立てます。

「弐式」で培った知見を越の誉へ

原酒造では、セカンドブランド「弐式」シリーズの試験醸造を通じて「酒母四段仕込み」の可能性を現代に花開かせるための研究を重ねてきました。

本商品では、そこで得た知見を活かしながら「弐式」とは異なるアプローチでこの技法を表現。

「越の誉」ならではの新たな美味しさを醸しています。

商品名「teca(テカ)」は、地元・柏崎の夏を彩る海の花火にちなむ花火用語「輝(てか)」と、イタリア語で“宝石箱”を意味する「teca」に由来します。

一粒一粒の米の魅力を詰め込み、まるで夜空に咲く花火のように、記憶に残る一本に仕上げました。

『越の誉 teca(テカ)』は、これまでにない新たな魅力を表現した純米大吟醸酒です。

