É¹Àî¤¤è¤·¡¢Èþ¤·¤µ¥ª¡¼¥éÊü¤ÄºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¡¡Æ©¤±´¶¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹...¾Ð´éÁ´³«¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯5·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èþ¤·¤¤¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³Ú¤·¤¤Ê¡²¬¤Î¥é¥¸¥ªDAY¡×
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³Ú¤·¤¤Ê¡²¬¤Î¥é¥¸¥ªDAY¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£