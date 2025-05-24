ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬MBÃ«Ä¾Ìé¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª ¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº°ìÇÕÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡23Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤¬¡¢Ã«Ä¾Ìé¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÇÊ¿ÄÍ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÀì½¤Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ì¡Ê¸½¡¦¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£2023ー24¥·ー¥º¥ó¤«¤éËÌ³¤Æ»YS¤Ç¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó9»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤â¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº°ìÇÕÀï¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×