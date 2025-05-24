¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤¬5·î27ÆüÍ½Ìó³«»Ï·èÄê¡ª¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤â½é¸ø³«
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¤È¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤ò5·î27Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤è¤ê¡¢Âç¤ÎÃçÎÉ¤·»ÐËå¤«¤ÄºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¡×¤È¡Ö²Ö³¤Í¤²ê¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤â½é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÍ½Ìó³«»ÏÆü·èÄê¡ª¡Û- ¥³¥È¥Ö¥¥äÀëÅÁ (@kotobukiyas) May 24, 2025
¡Ö²Ö³¤ºéµ¨-Fighting My Way-¡×¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤Î¤´Í½Ìó³«»ÏÆü¤¬5·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë·èÄê¡ª
Âç¤ÎÃçÎÉ¤·»ÐËå¤«¤ÄºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¡¢Æ±»þ¤Ë¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ç¤¹¡ª
#³Ø¥Þ¥¹ #³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー #idolmaster pic.twitter.com/wWkC1O2UrX
¡ÚºÌ¿§¸¶·¿½é¸ø³«¡ª¡Û- ¥³¥È¥Ö¥¥äÀëÅÁ (@kotobukiyas) May 24, 2025
¥³¥È¥Ö¥¥ä¡Ø #³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢Âè»°ÃÆ
¡Ö²Ö³¤Í¤²ê-The Rolling Riceball-¡×¤ÎºÌ¿§¸¶·¿¤ò½é¸ø³«¡ª
¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー The 1st Period¡×³«ºÅµÇ° ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Ãæ¡ª#³Ø¥Þ¥¹ #idolmaster #¥³¥È¥Ö¥¥ä pic.twitter.com/v6Oo9lkbNR
THE IDOLM@STER(TM) ¡õ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.