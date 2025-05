King & Princeが、17thシングル『What We Got ~奇跡はきみと~』を8月6日にリリース。また、表題曲「What We Got ~奇跡はきみと~」を5月23日に配信リリースした。

本作は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤に加え、新たに初回限定LIVE盤をリリースし、「What We Got ~奇跡はきみと~」ほか新曲を収録予定。また、初回限定LIVE盤は、新規で撮り下ろしたライブ映像を収録予定とのこと。詳細はアルバム特設サイトにて確認できる。

表題曲「What We Got ~奇跡はきみと~」は、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれたコラボレーション。King & Princeが日本語訳詞を手がけており、歌詞について永瀬廉は、「“これからも一緒に素敵な魔法や奇跡を起こしていこう!”と、ミッキーが横で一緒に語りかけてくれるようなイメージで考えました。」と解説しており、髙橋海人は「身近に感じられるような世界観でありながら、ファンタジックな言葉も使うことで、ミッキーならではのハッピーで魔法がかかるような世界観も表現しています。そして、一緒に過ごす時間は奇跡の積み重ねだよね、というメッセージも込めています。」と語った。

また、同曲のMVショートクリップもKing & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルおよびディズニー公式YouTubeチャンネルにて公開中。本映像の制作にはディズニーと一緒にKing & Princeも企画から参加しており、彼らが子どもの頃から親しんできたミッキーへの愛情が詰めこまれている。映像内には、“隠れミッキー”やイースターエッグがいくつも隠されており、それを宝探しのように見つけ出す楽しみ方もできるものとなっている。

(文=リアルサウンド編集部)