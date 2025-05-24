à¾×·â¤Î14ºÐá¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é22Ç¯¡ÄÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÈàºÆ²ñá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÊª¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶»Ç®¡×¡ÖÅö»þ¤è¤êÈþ¿Í¤Ê¤ó¤À¤¬¡×
¡Ö°©¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿!!!!!!!!!¡×´¶ÌµÎÌ¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¡Ä
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Çà¾×·â¤Îá¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿²ÎÉ±¤¬36ºÐ¤Ë¡½¡£¥¬¥ó¥À¥à¤ÈàºÆ²ñá¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¶ÌÃÖÀ®¼Â¡£¡Ö°©¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿!!!!!!!!!¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÓ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ç¶ÌÃÖ¤â¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ÎÉ±¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä!!!!!¡×¡Ö¶»Ç®¼Ì¿¿!!!!!!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶»Ç®!!½é¤á¤Æ¡ØBelieve¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¡Á¡×¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤Î²ÎÉ±¤¬Íè¤¿¤À¤È¡¼¡×¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤¬¥¬¥ó¥À¥à¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¶»Ç®¡×¡Ö¤¢¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡ªËÜÊª¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖSEEDÅö»þ¤è¤êÈþ¿Í¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÃÖ¤Ï2001Ç¯¤«¤é02Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿Sony Music Audition¤Ë¹ç³Ê¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë03Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¤ÎÂè3¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBelieve¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£