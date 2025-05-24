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¡ØBON BON VOYAGE¡Ù
◾︎½é²ó¸ÂÄêÈ× 1 (Blu-ray/DVD)
[CD+Blu-ray]¡ï3,960(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,600)LCCA-6206/7
[CD+DVD] ¡ï3,960(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,600)LCCA-6208/9
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60P ²Î»ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
CD : Á´14¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
Blu-ray/DVD :
¡ÖOver The Horizon!¡×Music Video
¡ÖOver The Horizon!¡×Making of Music Video
¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×Music Video
¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×Making of Music Video
◾︎½é²ó¸ÂÄêÈ× 2 (Blu-ray/DVD)
[CD+Blu-ray]¡ï3,960(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,600)LCCA-6210/1
[CD+DVD] ¡ï3,960(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,600)LCCA-6212/3
»°ÊýÇØ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
40P ²Î»ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
CD : Á´17¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê (¶¦ÄÌ14¶Ê+½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Î¤ß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê3¶Ê¼ýÏ¿)
Blu-ray/DVD :
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê A¡× Music Video
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê B¡× Music Video
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê C¡× Music Video
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◾︎ÄÌ¾ïÈ×
[CD]¡ï3,300(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï3,000)LCCA-6214
32P ²Î»ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþ
CD¡§Á´16¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê (¶¦ÄÌ14¶Ê+ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯2¶Ê¼ýÏ¿)