[5.24 天皇杯1回戦](めぐみB)

※13:00開始

主審:竹内清人

副審:千葉直史、大原謙哉

<出場メンバー>

[仙台大]

先発

GK 23 鮎澤太陽

DF 2 鈴木大翔

DF 4 前田航星

DF 5 櫻井涼太

DF 14 山口春汰

DF 16 佐藤怜司

MF 6 都築卓

MF 13 小松朝陽

MF 18 武田陸来

FW 10 本田真斗

FW 11 石山莞太郎

控え

GK 12 松野凌大

DF 21 玉木亜門

DF 3 竹村吉裕

DF 33 石毛翼

MF 20 小村晃太

MF 22 三沢大和

FW 19 水津秀斗

FW 24 相賀天晴

FW 9 横溝広太

監督

吉井秀邦

[東洋大]

先発

GK 1 上村倫士

DF 2 荒井涼

DF 4 福原陽向

DF 18 西村龍留

DF 27 岡部タリクカナイ颯斗

MF 6 田制裕作

MF 7 鍋島暖歩

MF 8 相澤亮太

MF 32 宮本新

FW 9 村上力己

FW 14 高橋輝

控え

GK 22 磐井稜真

DF 13 内藤天志

DF 15 中村琉聖

DF 25 山本虎

DF 3 高橋愛翔

MF 10 湯之前匡央

MF 12 仲野隼斗

FW 11 宮永羚進

FW 28 小宮績己

監督

井上卓也