仙台大vs東洋大 スタメン発表
[5.24 天皇杯1回戦](めぐみB)
※13:00開始
主審:竹内清人
副審:千葉直史、大原謙哉
<出場メンバー>
[仙台大]
先発
GK 23 鮎澤太陽
DF 2 鈴木大翔
DF 4 前田航星
DF 5 櫻井涼太
DF 14 山口春汰
DF 16 佐藤怜司
MF 6 都築卓
MF 13 小松朝陽
MF 18 武田陸来
FW 10 本田真斗
FW 11 石山莞太郎
控え
GK 12 松野凌大
DF 21 玉木亜門
DF 3 竹村吉裕
DF 33 石毛翼
MF 20 小村晃太
MF 22 三沢大和
FW 19 水津秀斗
FW 24 相賀天晴
FW 9 横溝広太
監督
吉井秀邦
[東洋大]
先発
GK 1 上村倫士
DF 2 荒井涼
DF 4 福原陽向
DF 18 西村龍留
DF 27 岡部タリクカナイ颯斗
MF 6 田制裕作
MF 7 鍋島暖歩
MF 8 相澤亮太
MF 32 宮本新
FW 9 村上力己
FW 14 高橋輝
控え
GK 22 磐井稜真
DF 13 内藤天志
DF 15 中村琉聖
DF 25 山本虎
DF 3 高橋愛翔
MF 10 湯之前匡央
MF 12 仲野隼斗
FW 11 宮永羚進
FW 28 小宮績己
監督
井上卓也
※13:00開始
主審:竹内清人
副審:千葉直史、大原謙哉
<出場メンバー>
[仙台大]
先発
GK 23 鮎澤太陽
DF 2 鈴木大翔
DF 4 前田航星
DF 5 櫻井涼太
DF 14 山口春汰
DF 16 佐藤怜司
MF 6 都築卓
MF 13 小松朝陽
MF 18 武田陸来
FW 10 本田真斗
FW 11 石山莞太郎
控え
GK 12 松野凌大
DF 21 玉木亜門
DF 3 竹村吉裕
DF 33 石毛翼
MF 20 小村晃太
FW 19 水津秀斗
FW 24 相賀天晴
FW 9 横溝広太
監督
吉井秀邦
[東洋大]
先発
GK 1 上村倫士
DF 2 荒井涼
DF 4 福原陽向
DF 18 西村龍留
DF 27 岡部タリクカナイ颯斗
MF 6 田制裕作
MF 7 鍋島暖歩
MF 8 相澤亮太
MF 32 宮本新
FW 9 村上力己
FW 14 高橋輝
控え
GK 22 磐井稜真
DF 13 内藤天志
DF 15 中村琉聖
DF 25 山本虎
DF 3 高橋愛翔
MF 10 湯之前匡央
MF 12 仲野隼斗
FW 11 宮永羚進
FW 28 小宮績己
監督
井上卓也