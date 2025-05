7年目でMVPに輝いたシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが締結可能な超巨額契約とは？

オクラホマシティ・サンダーは、5月23日(現地時間22日、日付は以下同)にホームのペイコム・センターで行われた「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦でミネソタ・ティンバーウルブズを118-103で下し、シリーズを2勝0敗とした。

今シーズン、レギュラーシーズンでリーグベストの68勝14敗を残したサンダーは、これでプレーオフを含めて10点差以上をつけて勝利したのが60度目。この数字に到達したのは2016-17シーズンに優勝したゴールデンステイト・ウォリアーズと今シーズンのサンダーのみ。

このチームを引っ張る“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーは、MVPに初選出され、24日に発表されたオールNBAチームにも満票で選ばれ、3シーズン連続のオールNBAファーストチーム入り。

レギュラーシーズンで平均32.7得点を残して初の得点王に立った26歳のガードは、ウルブズとのカンファレンス決勝でも初戦で31得点、第2戦でも38得点を奪っていて、現在5試合連続の30得点超え。プレーオフで5試合連続の30得点以上はサンダーのフランチャイズ史上初となっている。

そんな中、22日に『ESPN』のボビー・マークスはSGAが手にすることができる延長契約を報道。現行契約が2026-27シーズンまで残っているのだが、今夏に4年で最大2億9300万ドル(約416億600万円)、そして今シーズンにMVPとオールNBAチーム入りしたことで、来年夏には5年で最大3億8000万ドル(約539億6000万円)という超巨額契約となる。

いずれも年平均100億円以上の超巨額契約だけに、SGAが今シーズン終了後にどんな決断を下すのかは見ものだ。

SGA's last 5 games:

38 PTS | 31 PTS | 35 PTS | 32 PTS | 31 PTS

He's the FIRST player in Thunder franchise history to record 5 consecutive 30+ PT games in the playoffs 🤯 https://t.co/zBX0Qki5E5 pic.twitter.com/qLcg3I84Qz

- NBA (@NBA) May 23, 2025