·Ú¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç°ÂÄê´¶È´·²¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡Ö¤ª¤Õ¤í¥µ¥Ý¡¼¥È ¤¯¤ë¤à¤ó¡×

「エジソンママ」は、赤ちゃんとのお風呂デビューをサポートする新商品「おふろサポート くるむん」を発売しました。

エジソンママ「おふろサポート くるむん」

サイズ :M(目安身長149〜167cm)、L(167〜183cm)

対象年齢 :2ヶ月ごろ〜

メーカー希望小売価格:2,200円(税込)

「エジソンママ」は、赤ちゃんとのお風呂デビューをサポートする新商品「おふろサポート くるむん」を発売。

■こんなお悩みをお持ちの方におすすめ

・沐浴卒業後、お風呂デビューが不安なママ・パパ

・産後で手首が弱ったママ

・ワンオペで赤ちゃんとお風呂に入る方

・上の子のお世話をしながら、赤ちゃんともお風呂に入る方

■商品の特徴

〈ポイント1:軽く手を添えるだけで安定感抜群〉

手首の弱った産後ママに

産後のママにむけたアンケートでは、約73%の方が産後手首の違和感・痛みを感じると答えました。

首すわり前の赤ちゃんを支えながらお風呂に入れるのは大きな負担。

そこで本製品を使えば、片手を軽く添える程度でしっかりと支えながら洗い流しができます。

〈ポイント2:やさしく包み込む設計〉

密着で赤ちゃんもリラックス

赤ちゃんのおしりをすっぽり包みこめるようタックをたっぷりに。

赤ちゃんの包み込まれている姿勢が安定し、ママ・パパと密着している状態なので、手足をバタバタさせがちなお子様も、安心してウトウトしてしまうことも。

〈ポイント3:腰回りのフィット感とゆったりアームホールで洗いやすい〉

洗いやすい仕様

腰回りはゴムバンドのため、幅広い体型の方にフィット。

赤ちゃんのおしり〜背中〜頭まで、腕を出し入れしながらしっかりと洗うことができます。

〈ポイント4:お手入れ簡単メッシュ生地〉

伸縮性・速乾性のあるメッシュ生地

ほどよい伸縮性のあるメッシュ生地なので、赤ちゃんの動きも妨げません。

また、速乾性もあるためそのまま泡も洗い流せます。

乾燥や保管がしやすいタグつき。

■製品情報

パッケージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 軽く手を添えるだけで安定感抜群!エジソンママ「おふろサポート くるむん」 appeared first on Dtimes.