「僕らの旅は終わらない」描き下ろしイラスト、アクリルスタンド！JR東海「推し旅」×「ラブライブ！サンシャイン!!」 沼津ゲキ推しキャンペーン2025

JR東海リテイリング・プラスは、JR沼津駅を中心に展開されている『JR東海「推し旅」×「ラブライブ!サンシャイン!!」沼津ゲキ推しキャンペーン2025!』と連動し、当該キャンペーンデザインのアクリルスタンドをJR沼津駅南口「ベルマートキヨスク沼津」店で先行販売します。

JR東海「推し旅」×「ラブライブ!サンシャイン!!」 沼津ゲキ推しキャンペーン2025

■先行販売開始日:2025年6月2日(月)

■先行販売店舗 :ベルマートキヨスク沼津店(JR沼津駅南口改札外)

営業時間6:40〜21:00

■販売価格 :2,420円(税込)

※おひとり様1回のお会計で各種1個までの販売となります。

■商品サイズ :プレート:A5、本体:約 高さ15cm

今回は、JR東海とのコラボ楽曲「僕らの旅は終わらない」描き下ろしイラストを使用しています。

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

売切れの際はご容赦ください。

※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※商品の予約および取り置きはできません。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

