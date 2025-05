¿åÌÌ¤Ë»³ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤ë·Ê¿§¤òåºÎï¤Ë»£±Æ¤â¡ªÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、立山黒部の雄大な自然を撮影できる「フォトスポット」をさらに楽しめるイベントを開催します。

立山黒部アルペンルート

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、立山黒部の雄大な自然を撮影できる「フォトスポット」をさらに楽しめるイベントを開催!

毎年人気のフォトイベント「フォトグラファー・イナガキヤストさんと味わう!室堂平の本気」は全2回を予定しており、2025年6月14日(土)に開催する「初夏の本気コース」は6月10日(火)14:00まで申し込みを受付します。

2025年初開催の動画投稿コンテスト・リールコンテストは2025年11月30日(日)まで作品を募集しています。

【立山黒部アルペンルートの「フォトスポット」について】

富山県と長野県を結ぶアルペンルートは総距離37.2km、最大高低差は1,975mという広大なエリアに広がるため撮影に適したフォトスポットも多く点在しています。

フォトスポットは季節によって様々な景色を楽しめますが、これからの時期おすすめのスポットは、室堂ターミナルからほど近い「みくりが池」。

7月中旬頃すべての湖面の雪が解けて条件が揃えば、スマートフォンでも水面に山並みが映る景色を綺麗に撮影することができます。

また、秋の紅葉シーズンには大観峰駅展望台から立山ロープウェイと美しい紅葉を撮影するのもおすすめです。

立山黒部アルペンルートとは?

フォトスポット(2)立山ロープウェイと紅葉(スマートフォンで撮影)

【フォトスポットをさらに楽しめるイベントを開催】

2025年もアルペンルートでの写真・動画の撮影を楽しめる様々なイベントを開催します。

(1)フォトグラファー・イナガキヤストさんと味わう!室堂平の本気

開催日時:初夏の本気コース:6月14日(土) 10:30〜13:30頃

秋の本気コース :9月27日(土) 10:30〜13:30頃

開催場所:室堂平

料金 :1名あたり5,000円(税込)

■応募受付サイト https://www.alpen-route.com/photo_spot/

イベント実施の様子

立山黒部アルペンルートアンバサダーも務めるイナガキヤストさん

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

立山黒部アルペンルート 路線図

