¡ÈÆÍÉ÷¡É¤Ê¤¼´ØÅì¤ÇÂ¿¤¤¡©¡¡Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬ÃÏÉ½¤Ë¡Ä6·î¡Á8·î¤ÏÃí°Õ¡¡¡Ö¤Ò¤ä¤Ã¤È¡×É÷¤ò´¶¤¸¤¿¤éÂ¨ÈòÆñ¤ò¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÍÉ÷¤Î·ï¿ô¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÆÍÉ÷Èï³²¡ÉÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÃÂ®Ìó30¥á¡¼¥È¥ë¡Ä¤É¤ó¤ÊÆÍÉ÷¡©
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Ç21Æü¡¢¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÎó¼Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬¡¢¤¢¤ëÆÍÉ÷¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÉ÷¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡ÖÄ¹Ìî¡¦¿Üºä»Ô¤Ç21ÆüÍ¼Êý¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¶¯É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×À½¤Î¾®²°¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¾èµÒ¤Î1¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿Üºä»Ô¤Ë¤ÏÍëÃí°ÕÊó¤ÈÎµ´¬Ãí°Õ¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ¤¾ÝÄ£¤¬22Æü¤Ë¸½¾ì¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÃÂ®Ìó30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÉ÷¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤«¡¢¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÆÍÉ÷¤Î¼ç¤Ê¼ïÎà¤Èµ¯¤¤ë»ÅÁÈ¤ß
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÎµ´¬¡¦¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡¦¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀÑÍð±À¤ËÈ¼¤¦¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë·ã¤·¤¤±²´¬¤¤¬Îµ´¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÑÍð±À¤«¤éÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¿á¤²¼¤í¤·¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¿åÊ¿¤Ë¤Ð¡¼¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤Î¤¬¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¤Î®¤¬Íð¤ì¤ÆÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤È¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï°ìÏ¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÅ·µ¤¿Þ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Î¤È¤³¤í¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ë¤È¡¢´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¤Ç¤¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¾®¤µ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£´ØÅì¤Î1ÅÔ6¸©¤Ç4³ä°Ê¾å¤¬È¯À¸
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÃÏÉ½¤Çµ¯¤¤ÆÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öµ¤¾ÝÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢1991Ç¯¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¯¤¤¿¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¾ì½ê¤ò¼¨¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ï¿ô¤Ï231·ï¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ØÅì¤Î1ÅÔ6¸©¤Ç101·ï¤Ç¤¹¡£4³ä°Ê¾å¤¬´ØÅì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÃæÌî¤ÇÂ¾ìÅÝ²õ¡¢È¬²¦»Ò¤Ç¤Ò¤ç¤¦
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÈï³²¤¬µ²±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìºòÇ¯8·î¡¢Åìµþ¤ÎJRÃæÌî±Ø¶á¤¯¤Ç¡¢·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆÍÉ÷¤¬¿á¤¡¢¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ¾ì¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢µîÇ¯9·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤ÈÉ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ò¤ç¤¦¤â¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£´ØÅì¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©¡ÄÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯
»³ºêÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö´ØÅì¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÆÍÉ÷¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¾Ü¤·¤¤ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤Î¾®ÎÓÊ¸ÌÀ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤¬ÆâÎ¦¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¡¢ËÌ´ØÅì¤Î»³¡¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶õµ¤¤¬¾å¾º¤·¤ÆÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÃÏ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á»³¤ÈÊ¿ÃÏ¤Î¤¢¤ëËÌ´ØÅì¡¢ÆÃ¤ËÆÊÌÚ¤Ç¤ÏÆÍÉ÷¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤È¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£È¯À¸·ï¿ô¤Ï7·î¤È8·î¤¬¥Ô¡¼¥¯
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÆÃ¤Ë»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤Îµ¨Àá¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤¿È¯À¸·ï¿ô¡Ê1991¡Á2025Ç¯¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢6·î¡Ê32·ï¡Ë¤«¤é¤°¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¡¢7·î¡Ê93·ï¡Ë¤È8·î¡Ê58·ï¡Ë¤È¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ï¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ä·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖµîÇ¯¤â±«¤Î¡ÊÂ¿¤¤¡Ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡ËÊüÁ÷»þ´ÖÃæ¤Ç¤â¹ï¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×
¢£µÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡Ä¤¹¤°ÈòÆñ¤ò
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°Å¤¤±À¤¬¤¢¤ë¡¢±ó¤¯¤ÇÍë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ê¸÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î»þ¤ËµÞ¤Ë¤Ò¤ä¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¤É÷¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÉ÷¤¬Íè¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤¹¤°¤ËÆÍÉ÷¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´è¾æ¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö»þ¡¹¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤ò¤Ò¤ä¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¤¸¤¿»þ¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÉÃ¤«¤é¿ô½½ÉÃ¤ÇÆÍÉ÷¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤ò°Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÆÃ¤Ë·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ËÂ¿¤¤¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂçµ¤¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶õ¤ÎÊÑ²½¤äÂÎ´¶¤ÎÊÑ²½¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¹ú³êÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÍÉ÷Èï³²¤Ï¡¢¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êª¤¬Åö¤¿¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤ËÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª¤ò¼¼Æâ¤Ë¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë