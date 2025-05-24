Ì¾±é½Ð²È¤¬¸ì¤ëŽ¢Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ìŽ£°ìÀ¤É÷óÓ¤Î¥Ê¥¼
ÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿»°ÂðÍµ»Ê»á¡Êº¸¡Ë¡¢Ãæ»³½¨À¬»á¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢DJ¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ÀÖºäÂÙÉ§»á¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¤Ê¤É¤â´ë²è¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î±é½Ð²È¡¢À©ºî²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥Õ¥ë¥¹ÂåÉ½¡Ê¸½²ñÄ¹¡Ë¡¦¿û¸¶ÀµË»á¤À¡£
¡Ø¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢Æü¥Æ¥ì²«¶â´ü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¿û¸¶»á¤¬¡¢¡ØÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡ÙÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÈëÏÃ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤³¤á¤¿Å¯³Ø¤ò¡¢¤½¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¿û¸¶ÀµËÃø¡Ø¡Ö¿¼Ìë¡×¤ÎÈþ³Ø¡¡¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ø¥¢¥É³¹¡Ù±é½Ð²È¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÎ®µ·¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¡£¥°¥ì¡¼¤ÎÌÖ³Ý¤±ÉôÊ¬¤¬¹½À®¼Ô¡¦¸ÍÉôÅÄÀ¿»á¤ÎÊ¸¾Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¬¿û¸¶»á¤Î¸ì¤ê¡£³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤ÏÌÖ³Ý¤±ÉôÊ¬¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
°ï¸«¤µ¤ó¤È¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ØSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®Íê¤òÆÀ¤¿¿û¸¶¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¾®¿ùÁ±¿®¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤À¡£
1990Ç¯¤«¤é1995Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÚÍË23»þÂæ¤Î30Ê¬ÈÖÁÈ¡£½éÂå»Ê²ñ¼Ô¤Ï°ï¸«À¯¹§¤Ç¡¢Ëè²ó¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¥È¡¼¥¯¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËËèÇ¯¡¢½Õ¤È½©¤ÈÇ¯Ëö¤Ë¡Ø·ÝÇ½¿Í¥¶¥Ã¥Ä±ã²ñ¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¤âÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤Ï¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºæÀµ¾Ï¤¬¡ÖÆÃÊÌ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢°ï¸«¤µ¤ó¤Ç¤â¤¦1ËÜ¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¡Øº£Ìë¤ÏºÇ¹â¡ª¡Ù¤Î¸åÈÖÁÈ¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ï¸«¤µ¤ó»Ê²ñ¤Ç¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò´ë²è¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°ï¸«¤µ¤ó¤È¥²¥¹¥È¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¥Ó¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¤Î¥â¥ÈÅß¼ù¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢¥°¥Ã¥ÁÍµ»°¤¬¥Ï¥â¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬¤Ç¤¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÓÃæ¤«¤é»Ê²ñ¤ËÈþÀî·û°ì¡Ê¤´°Õ¸«ÈÖ¡Ë¤È¿ùËÜºÌ¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÌë¡É¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ï¸«¤µ¤ó¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°ï¸«¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î²è¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°ï¸«¤µ¤ó¤¬²»ÃÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²Î¤ï¤»¤¿¤é²»¤ò¥Ï¥º¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â°ï¸«¤µ¤ó¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤Î¡£¤½¤³¤¬Áþ¤á¤Ê¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ï¸«¤µ¤ó¤¬¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥´¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ç³¤¨¤Ä¤¤¿¿Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
»°ÇÈ½ÕÉ×¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼
¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢»°ÇÈ½ÕÉ×¤µ¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÍê¤Þ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤³¤Ã¤Á¤Ï½ã¿è¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë±Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¨¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÍê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÎ®¤Î¿Í¤Ï²û¤¬¿¼¤¤¡£¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²Ö¿áÀã¤ÎÃæ¡¢ÂçÇï¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¿ù¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥²¥¹¥È¤ËÄó°Æ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¹õ¿Í¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¥´¥¹¥Ú¥ëÃæ¿´¤Î²Î¥á¥É¥ì¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø¡×Æþ¿®ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®ÀîÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¬Ê¡¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¡×¤Î²Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÈà½÷¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤â¤½¤¦¡£ËÍ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é²Ã»³¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶Ê¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Î²Î¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤¬»÷¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç²Ã»³¤µ¤ó¤Î»ý¤Á²Î5¶Ê¤òÆ±¤¸È¼ÁÕ¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë5¿Í¤Î²Î¼ê¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤À¤·¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡ÖÌÌÇò¤¤¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×
²Ã»³¤µ¤ó¤Ï²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤¿¤é´í¸±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢94Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¡¢»þ´ÖÂÓ¤â22»þÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡ØÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¡Ö¡Ø¥Ù¥¹¥È10¡Ù¤Î²Î¤òËÜ¿Í°Ê³°¤Î¿Í¤¬²Î¤¦¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¸åÈ¾¤Ï¡ØÌë¤â°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤Î·Á¼°¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð2ËÜÎ©¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÁ°È¾¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹«¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤ÏÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ò¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£
¡Ö¥Á¥ã¥²¥¢¥¹¤ò¼í¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¡©¡×
¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Ï¡¢ºÇ½é¡¢¡ØÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç2ÃÊ¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬1»þ´Ö¤Ë±ä¤Ó¤¿¤ó¤Ç¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ï¡Ø°ìÀ¸¤±¤ó¤á¤¤¡£¡Ù¤ÇÁ°È¾30Ê¬¤ò¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É·Á¼°¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç30Ê¬¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó·Á¼°¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÅö»þ¤Ï²¦Æ»¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²Î¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤Ë²Î¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡×¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤ÏàËÜÎ®á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÈøºêµªÀ¤É§¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÆÅö»þ¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ç¤âÉÛ»ÜÌÀ¡¢¼í¿Í¡¢ÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¡¢¤â¤ó¤¿¤è¤·¤Î¤ê¡¢·¬Ì¾ÀµÇî¡¢¤Ä¤Î¤À¡ù¤Ò¤í¡¢¥µ¡¼¥«¥¹¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¢ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡¢º£ÍÛ»Ò¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÏÊÕ¹°¤µ¤ó¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÎÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ã¥²¥¢¥¹¤ò¼í¿Í¤¬²Î¤Ã¤Æ²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¡©¡×¡Ö¥ß¥¹¥Á¥ë¤òÈøºêµªÀ¤É§¤¬²Î¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¸«¤ë¤ó¤À¡×¤È¡£
¡Ö¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
ËÍ¤Ï¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÉÄ¹¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤éÂè1²ó¤Î1¶ÊÌÜ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ËÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç10°Ì¤Î»³º¬¹¯¹¤Î¡ØGet Along Together¡Ù¡£¥¢¥Ã¥³¤Ï¡Ö¿û¸¶¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ½é¤À¤±»ä¤ò»È¤¦¡×¤Ã¤Æ¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡£¥¢¥Ã¥³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤â¤¦²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼í¿Í¤ÏÅö»þ¡¢ÃÏÊý²ó¤ê¤¬»Å»ö¤ÎÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤À¤¹¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤«È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ²Ú¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼«¿®¤âÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£
¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤âºÇ½é¤ÏÂ¾¿Í¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Æ²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢1²ó½Ð¤ÆÊ¡»³²í¼£¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Æ²Î¤¦¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ö¿û¸¶¤µ¤ó¡¢¼¡¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Ï¶¯¤¤¡£
¤ß¤ó¤ÊºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÈøºê¤µ¤ó¤¬ Mr.Children¤ò²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËè²óÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²Î¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìÈÖ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¡×¤Î¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÓ
Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤â¡Ö¥Ù¥¹¥È10¥Ü¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¾Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Æ»´«¡Ê¤É¤¦¤«¤ó¡Ë¤¯¤ó¤¬¸«»ö¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢DJ¤ËÀÖºäÂÙÉ§¤µ¤ó¤òÃÖ¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡£
²èÌÌ¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸²£¤Ë¡ÖVIP¡Çs Bar¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤Þ¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¶¥Ã¥Ä·ÝÇ½³¦¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤äSPEED¤¬°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¤Î¥¹¥´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¿·µì¤ò»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ó¤ÇÃæ»³¥Ò¥Ç¡Ê½¨À¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ü¥±¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯°ú¤Ã¤«¤²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£DJ¤ÎÀÖºä¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢Á°¤Ç²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¼¡¤Î¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Á²Î¤ò²Î¤ï¤º¤ËÂ¾¿Í¤Î¡Êº£½µ¤Î¡Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÃÑ¡×¤À¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖµ±¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ï¸«¤µ¤ó¤¬¡ÈÃÑ¡É¤ò¤«¤¤¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÃÑ¡É¤â¤«¤¤«¤¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¡×¤Î¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÓ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿û¸¶ ÀµË ¡§ ¥Ï¥¦¥Õ¥ë¥¹ÂåÉ½¡Ë
¡Ê¸ÍÉôÅÄ À¿ ¡§ ¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë