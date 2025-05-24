¡Ú²®ÌîÍ³²Â¡Û ¡ÈÆ±´ü¤¿¤Á¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡É ¸þÆü°ª¤Ë°Ï¤Þ¤ì´¶ÎÞ¡¡4·î¤ËÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡Ö¿´¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Âè°ì»ÒÇ¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±´ü¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²®ÌîÍ³²Â¡Û ¡ÈÆ±´ü¤¿¤Á¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡É ¸þÆü°ª¤Ë°Ï¤Þ¤ì´¶ÎÞ¡¡4·î¤ËÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡Ö¿´¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÆ±´ü¤¿¤Á¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀê¤á¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÆ±´ü¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¥À¥¤¥Ñ¡¼¥±¡¼¥¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¸þÆü°ª¤Ç°î¤ì¤¿²Ä°¦¤¯¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤È¾õ¶·¤òÉÁ¼Ì¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦É½¾ð¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤ë¼Â´¶¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤·¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¿´¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖBIG LOVE¡×¤È¡¢°î¤ì¤ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÂçÁ¥,
¥Í¥¸,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ