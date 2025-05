ペイサーズがニックスとの2戦目に勝利、敵地で貴重な2連勝…シアカムはPO自己最多39得点

5月24日(現地時間23日)、「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス決勝の第2戦が開催。ニューヨーク・ニックスがホームのマディソン・スクエア・ガーデンでインディアナ・ペイサーズを迎え撃った。

1戦目ではタイリース・ハリバートンの劇的な同点弾から勝利を引き寄せたペイサーズ。第2戦の立ち上がりは互角の展開となり、ペイサーズはパスカル・シアカムを中心にスコアを重ねていく。24-26の2点ビハインドで第2クォーターにつなげると、シアカムに続いてアンドリュー・ネムハードらも3ポイントシュートを沈めていき、49-52の3点差でハーフタイムへ。

第3クォーターに入ると、ペイサーズはハリバートンもオフェンスの調子をつかみ、互いにリードを奪い合う戦況に。運命の第4クォーター、終盤まで1点を争う激闘が続くなか、マイルズ・ターナーやハリバートンの長距離砲でニックスに応戦。残り1分を切って1点差まで詰め寄られたが、最後はフリースローで逃げ切り勝負アリ。最終スコア114-109でペイサーズが勝利を収めた。







敵地での連戦を2つの白星で飾ったペイサーズは、シアカムがプレーオフ自己最多39得点を叩き出し、司令塔のハリバートンは14得点8リバウンド11アシスト2スティールをマーク。2名を含む先発全員が2ケタ得点を挙げ、ホームの意地を見せるニックスを打ち砕いた。

ホームでの2連敗と苦しい状況に追い込まれたニックスは、ジェイレン・ブランソンが36得点11アシスト、ミケル・ブリッジズとカール・アンソニー・タウンズがともに20得点7リバウンドをマーク。今度はインディアナでの2連戦となるが、ホームで味わった屈辱を晴らすことはできるだろうか。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 109-114 インディアナ・ペイサーズ



NYK|26|26|29|28|=109



IND|24|25|32|33|=114

SIAKAM UP TO 18 POINTS ALREADY 🔥

Just two minutes into the 2Q of Game 2 on TNT! pic.twitter.com/Wq9k159VxJ

- NBA (@NBA) May 24, 2025