King & Prince、17枚目シングル発売決定！ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング収録

■初回限定LIVE盤には、新規で撮り下ろしたライブ映像を収録!

King & Princeの17枚目のシングル「What We Got ~奇跡はきみと~」が8月6日にCDリリースされる。

表題曲は、5月10日に開催された『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』みずほPayPayドーム福岡公演で発表され、CDデビュー7周年を迎えた5月23日にデジタルリリースされたミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」。

ニューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤に加え、あらたに初回限定LIVE盤でリリース。CDには表題曲「What We Got ~奇跡はきみと~」の他、新曲2曲を収録。初回限定LIVE盤には、新規で撮り下ろしたライブ映像が収録される予定だ。

その他、詳細は追って発表される。

リリース情報

2025.05.23 ON SALE

ミッキー&フレンズ × King & Prince

DIGITAL SINGLE「What We Got ~奇跡はきみと~」

2025.08.06 ON SALE

SINGLE「What We Got ~奇跡はきみと~」

https://kingandprince6th.jp

特設サイト

https://www.disney.co.jp/fc/special/mickeyirl/wwg

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/