「味の牛たん喜助」は、2025年1月1日に創業50周年を迎え、2025年5月25日より記念商品および記念キャンペーンを開始します。

味の牛たん喜助

「味の牛たん喜助」は、2025年1月1日に創業50周年を迎え、2025年5月25日より記念商品および記念キャンペーンを開始!

【記念商品概要】

○牛たん本気盛り定食(5,000円 税込)

喜助史上最も厚い15mmの牛たんを使用。

熟練の職人が牛たんの根元部分を丁寧に仕込み、食べやすいよう1/3にカットした3枚(9切)を炭火で香ばしく焼き上げました。

味付けには、創業50周年を機に新たに開発した「新味(しんあじ)」を採用。

喜助の魅力の一つである、創業当時から受け継がれてきた伝統のたれ味、仙台味噌を使用し芳醇なコクが特徴のみそ味、そして職人の手で仕上げられた絶妙な塩加減――この3つの味わいを融合させた、特別なオリジナルテイストに仕上げています。

提供開始日:2025年5月25日(日)

提供店舗 :味の牛たん喜助全店、仙台牛たん串きぐし

内容 :15mm牛たん新味、麦飯(大盛無料)、テールスープ、

青森県産山芋とろろ、お新香2種、みそなんばん

牛たん本気盛り定食

○国産黒毛和牛生牛たん(54,000円 税込)

国産の黒毛和牛からわずかにしか取れない、極上の霜降り牛たんを贅沢に13mmの厚さでカット。

市場にはほとんど出回らない希少部位であり、一般では味わうことのできない特別な牛たんです。

注文をいただいてから、喜助の熟練職人が一枚一枚丁寧に調理・加工。

素材の魅力を最大限引き出す職人技とこだわりの製法で仕上げた逸品を、冷凍せずに冷蔵便にてご自宅までお届けします。

販売開始日:2025年5月25日(日)

販売場所 :味の牛たん喜助ネットショップおよび

仙台市内お土産店舗(おみやげ処せんだい、仙台三越、エスパル仙台)

※発送受付のみ

国産黒毛和牛生牛たん

○50周年謝恩牛たんセット(5,000円 税込)

看板商品「職人仕込牛たん」と3種の味を詰め込んだ、感謝の特別セット。

通常価格よりお手頃な価格でお求めいただけます。

販売開始日:2025年5月25日(日)

販売場所 :ネットショップおよび

仙台市内お土産店舗(おみやげ処せんだい、仙台三越、エスパル仙台)

※おみやげ処せんだいは発送受付のみ

50周年謝恩牛たんセット

【記念キャンペーン概要】

○最高景品牛たん1年分が当たるくじ引きキャンペーン

豪華景品が当たるくじ引きキャンペーンを開催します。

お会計金額(税抜)5,000円ごとに1回、くじ引きにチャレンジできるチャンス!当選された方にはその場で景品をプレゼントします。

注目は「1等:牛たん商品1年分」。

季節ごとに選び抜かれたセットを3回に分けてご自宅へお届けします。

2等・3等も大変人気の定番商品を用意しており、ハズレでも「おつまみ牛たん」などをプレゼント。

実施開始日:2025年5月25日(日)〜なくなり次第終了

実施場所 :仙台市内お土産店舗(おみやげ処せんだい、仙台三越、エスパル仙台)

【くじ引き景品】

1等 :牛たん商品1年分(ご自宅配送)

2等 :職人仕込牛たん

3等 :たっぷり牛たんシチュー

はずれ:おつまみ牛たんなど

最高景品牛たん1年分当たるくじ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 記念商品の販売&牛たん1年分が当たる!味の牛たん喜助 appeared first on Dtimes.