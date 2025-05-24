¡ÚÆÈÀê·ãÇò¡Û¤Ê¤Ç¤·¤³20ºÐ¡¦Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤òËÜÅö¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡×¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÆ±Î½¤âºÍÇ½ÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤ÎMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÆÈÀê·ãÇò¡£½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤âºÍÇ½¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ±Î½¤ÎÃ«ÀîÉ¾¢ªËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯2·î¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ç¤â30mµé¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¤â¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë20ºÐ¤ÎÃ«Àî¤Ë¡¢¡ØABEMA¡Ù¤¬¸½ÃÏ¥É¥¤¥Ä¤ÇÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¡£ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë18ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È·ÀÌó¤·¤¿Ã«Àî¤Ï¡¢¤Þ¤º·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤Ê¤¬¤é20»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë¡ÊÆÀÅÀ²¦¡Ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½÷»Ò3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¶Ì¾Ìç¡£Ã«Àî¤¬Îý½¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖFC¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤ä½÷»Ò¥Á¡¼¥àÀìÍÑ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆâÉô¤Î»£±Æ¤âÆÃÊÌ¤Ëµö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤À¤é¤±¤Ç¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½¤ÎMF¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥¹¥¿¥ó¥¦¥§¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Ã«Àî¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¹¥¿¥ó¥¦¥§¡¼¤¬¡ÖÈà½÷¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤´Í÷¤ÎÄÌ¤êÈà½÷¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢¡Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ë¶²¤ìÂ¿¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤¿Ã«Àî¤â¡Ö¥Î¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»þ¤ÎÆ°¤¤â¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤«Èà½÷¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈºÍÇ½¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½÷»Ò¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤à
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ«Àî¤ÎÀ³Ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤è¡£¼«Ê¬¤ò¥·¥ã¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¤ï¡£¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã«Àî¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¥¹¥¿¥ó¥¦¥§¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ëð÷¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾åÃ£¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½÷»Ò¤ËÀµ¼°²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤À4¤«·î¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥¤¥ÄºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ«Àî¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Ãæ¤Ç¤âÀï¤¤È´¤±¤ë¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤òÆü¡¹¼Â´¶¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¤Ü¤í¤²¤À¤Ã¤¿Ì´¤â¤è¤êÌÀ³Î²½¤·¤¿¡£¥º¥Ð¥ê¡¢½÷»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡ÊÇ¯´ÖÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤Î¼õ¾Þ¤À¡£Ã«Àî¤Ï¼èºàÃæ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤··Ú¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ï²ø²æ¤Ç¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç2Ï¢Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î31Æü¤È6·î3Æü¡Ë¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ã«Àî¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏ¤ÇÆü¡¹Ëá¤«¤ì¡¢À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë20ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë