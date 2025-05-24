¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤ÎºÊ¡¦¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡Ö¼«Ëý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡YouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ä¹ÃË¡¦³á¸¶Åß»í¡Ê17¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡¦³ð½í¡Ê15¡Ë¤Ëºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Î¼êÎÁÍý¤ä¤ªÊÛÅö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡£¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎÁÍýËÜ½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¹â¹»À¸ÊÛÅö¡£¥ª¥¯¥é¤ÎÆù´¬¤¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢¤À¤·´¬¤¡¢¥¨¥Ó¤È¥¤¥«¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥ÈßÖ¤á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÅß»í¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î³ð½í¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢2¤Ä¤ÎÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëºî¤Ã¤¿ÊÛÅö
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¼«Ëý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë