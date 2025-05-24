µð¿Í¤Ç¤âºå¿À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä1Æü400ÇÕÇä¤Ã¤¿¡È¸µ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Çä¤ì¤ë¡×°Õ³°¤ÊµåÃÄ¤È¤Ï¡©¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×
¡Ò1Æü400ÇÕÇä¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸µ¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥®¥ã¥é¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤»ö¾ð¡É¡ÖÇä¤ê»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºò´ü¤Þ¤ÇÎ©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤Ç¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡£¼Â¤Ï¹â¹»À¸»þÂå¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡ÛÏª½Ð¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸µ¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¡¦¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤«¤éÇã¤¤¤¬¤Á¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢µåÃÄ¤´¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆÃ¿§¡¢¡È¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¥Þ¥Ë¥¢¡É¤Î¼ÂÂÖ¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡©ºÙÅÄÃé¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥Ó¡¼¥ë¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¡×
¡½¡½¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤ë»î¹ç¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¶âÍË¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÏÇä¤ê»Ò¤Î¿Í¿ô¤¬¤Þ¤ºÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÆüÍË¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÏÇä¤ê»Ò¤Î¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÎÇä¤ê¾ì¤«¤é²¿¿Í¤«ºï¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂ¿Ê¬Çä¤ê¾ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüÍËµÙ¤à¤ï¡×¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é½Ð¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¤È¡¢Åê¼êÀï¤Ç»î¹ç¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ë¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤¬¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡Åê¼êÀï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÈÅÀº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿»î¹ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡ÖÉé¤±¡¢Éé¤±¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡¡µÕ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤À¤È¤ß¤ó¤ÊºÇ¸å¤Þ¤Çµå¾ì¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤âÇä¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î1ÇÕ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Î¶Ë°Õ
¡½¡½¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÁ°È¾¾¡Éé¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ó¡¼¥ë¤Ï1ÇÕÌÜ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¡£1ÇÕÌÜ¤¬Çä¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö1ÇÕÌÜ¡¢¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¶á¤¯¤òÄÌ¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢Æ±¤¸¿Í¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÇä¤ê»Ò¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î»Ä¤ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¤Ë²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£1ÇÕÌÜ²¿°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢2ÇÕÌÜÂ¿Ê¬²¿°û¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¥¢¥µ¥Ò¤Î¥«¥Ã¥×¤À¤±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¨¥Ó¥¹¤Î»ä¤«¤é¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÌµÂÌ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡µÕ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥«¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â°û¤á¤ë¤ó¤À¤³¤Î¿Í¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡¢¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡¢¶á¤¯¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£
¡½¡½Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇä¤ë¥Ó¡¼¥ë¤Ï4¥á¡¼¥«¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥íÃ´Åö¤Ç¥¨¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥Ó¥¹¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤éÂ¾¤Î¥Ó¡¼¥ë¤è¤ê¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µå¾ì¤À¤È°ìÎ§¡¢Æ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤¯¤é¤¤ÀäÌ¯¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Çä¤ê¾å¤²No.1¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Î°ú¤·Ñ¤®
¡½¡½¤¢¤È¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤«¤é¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤°Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çä¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¹»Ò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²Ö¤â¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÂå¡¹°ú¤·Ñ¤°¤È¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÏÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤Î¿Í¤¬¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î²Ö¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¡¼¥à¤Çº£¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤ä¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀèÇÚ¤¬¼¤á¤ë»þ¤Ë¸åÇÚ¤¬¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â°ú¤·Ñ¤°¤È¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¾Ò²ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½No.1¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¼¤á¤ë»þ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ò²¿¿Í¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤â¸µ¡¹ÀèÇÚ¤¬»ä¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£
½ÐÂÔ¤Á¤äº¹¤·Æþ¤ì¤â¤¹¤ë¡È¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î¼ÂÂÖ
¡½¡½¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»ÒÆ±»Î¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ë¡©
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¥É¡¼¥à¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿¦°÷ÍÑ¤Î¥²¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÇä¤ê»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Î¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Ã¤Æ½ÐÂÔ¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¥³¥¢¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Çä¤ê»Ò¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡ÖÇä¤ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊÑ¤Ê¿Í¤È¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¤½¤¦¤¤¤¦³¦·¨¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÇËÜÅö¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢ÀáÅÙ¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ïµ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¤Ê¤ó¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¡Ö¥Ô¥¶¤òÇã¤Ã¤È¤¤¤¿¤è¡×¤Èº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÅÌÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½µå¾ì¤Ç¤Î¥Ê¥ó¥Ñ¤È¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¼«ÂÎ¤Ï¥À¥á¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤µ¤Ã¤È¤ªÌ¾»É¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤È¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âSNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢À®¿Í¼°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ä
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£Â¾µå¾ì¤ÎÇä¤ê»Ò¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤È³Ý¤±»ý¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È»ä¤â¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç²¿²ó¤«Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çä¤ê»Ò¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¾Éð¥É¡¼¥à¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤È°ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÂ¾µå¾ì¤è¤ê¤â¥ë¡¼¥ë¤¬¸·¤·¤¤Ê¬¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¼«Í³¤À¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÅìµþ¥É¡¼¥à¤À¤È¡¢Çä¤ê¾ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ1ÎÝÂ¦¡¢3ÎÝÂ¦¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÆþ¤ê¤Î»þ´Ö¤¬16»þ¤«¤é¤Ç¡¢¾å¤¬¤ê¤Î»þ´Ö¤â¤¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÏÇä¤ê»Ò¤¬¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤³¤ìÇä¤Ã¤¿¤éµ¢¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤Ë¾å¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡¼ÂºÝ¡¢¼«Í³¤À¤·³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¶¥Áè¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µåÃÄ¤È¤Ï¡©
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£¤Ïµå¾ì¤Î°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤´¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡»ä¤¬Çä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¹Åç¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÅçÀï¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÊý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£¾¡¤Ã¤Æ¤â°û¤ó¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ¤â°û¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£µð¿Í¤È¤Î»î¹ç¤ÏÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡µð¿Í¤Èºå¿À¤Î»î¹ç¤Çµð¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢»ä¤Ï3ÎÝÂ¦¤Ç¥µ¥ï¡¼¤òÇä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥¢¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë²«¿§¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÇä¤ê¤Ë¤³¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ò¥£¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅö»þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡ÃæÆü¤Ï·ë¹½¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£2ÇÕÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥³¥Ã¥×¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤À¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£DeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä¡Ä¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÇä¤ì¤ì¤Ð500ÇÕ¤È¤«¤¤¤¯¡×ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤¬¥×¥íÌîµå¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¥ï¥±
¡½¡½¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ï¥×¥íÌîµå°Ê³°¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ç¤âÇä¤ê»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤ÎÊý¤¬¥×¥íÌîµå¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ã¤Æ1Æü¤Ë3Àï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Çä¤ê»Ò¤Ï3»î¹ç¤È¤âÁ´Éô½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä«10»þ¤«¤éÌë¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬1½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤Î¤Ç¡£
¡½¡½3»î¹ç¤À¤ÈÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡3ÀïÊ¬¤¬¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ÈÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï¤ªº×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î1ÀïÌÜ¤Ï1¡Á2ÇÕ¤¯¤é¤¤¤·¤«¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÀïÌÜ¤È¤«3ÀïÌÜ¤¬Çä¤ì¤ì¤Ð500ÇÕ¤È¤«¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÃ£À®¾Þ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥×¥é¥¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹¬¤»¤À¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò
¡½¡½²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ï²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¯¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏËèÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÇÚ¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Öº£Æü¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¥Ê¥¤¥¿¡¼½ª¤ï¤ê¤Ç½ªÅÅ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä«¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Ï¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¡¡ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤ÏÃ®¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±Çä¤ì¤Ê¤¤¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë1ÇÕ¤¬Çä¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â1Æü¤À¤±¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¡áºÙÅÄÃé¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¶»¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¿åÃå¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÈÀÅª¤¹¤®¤ë°áÁõ¡É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬¸ì¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤È±ê¾åÁûÆ°¤ÎÎ¢Â¦¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë