¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ûµð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ3¤ËÆ´¤ìÂ³¤±¤¿Àä¹¥Ä´ÃË¡¦ÃæÈªÀ¶¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í¡
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ49¡Ê1974¡ËÇ¯¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤òÂà¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¿À®13¡Ê2001¡ËÇ¯¤À¡£¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Åè¤Ï¡¢2·î¤Ç89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯......¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢ÃæÈªÀ¶¡£¾¯Ç¯»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Æ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¡¢¶¯ÂÇ¤Î¥µ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÈª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÁª¼ê¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¸½Ìò»þÂå¤ÎÃæÈªÀ¶
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½1954¡Ê¾¼ÏÂ29¡ËÇ¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢20ºÐ¶á¤¯Ç¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃæÈª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤À¤è¤Í¡£ÃË¤È¤«½÷¤È¤«¡¢Ç¯¤È¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¼ã¤¤¤È¤«¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±³Ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÃæÈª¤µ¤ó¤ÏÊ¡Åç¸©¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÈª¡¡Åö»þ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤Ïµ®½Å¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÏ¤Ç3¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Ê¡£º£¤ß¤¿¤¤¤ËÌîµåÆ»¶ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤â¥Ü¡¼¥ë¤âÁ´Éô¤¬¼êºî¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ç»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£
¡½¡½ÃæÈª¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÈª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤êÊá¤Ã¤¿¤êÅê¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖºòÆü¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¼«ÂÎ¤¬µ®½Å¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÈª¡¡¤½¤¦¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¤¬±Ç²è´Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬30¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£Åö»þ¡¢¥×¥íÌîµå¤«ÁêËÐ¤¯¤é¤¤¤·¤«¸ä³Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¡£¤¿¤À²¶¤Ï¡¢»þÂå·à¤È¤«¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤ò¿¿·õ¤Ë¸«»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
1983Ç¯¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¹ë²÷¤Ë»°¿¶¤¹¤ëÃæÈªÀ¶¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»°¿¶¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë´ÇÈÄÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡½¡½ÃæÈª¤µ¤ó¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÈª¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¢¤È¤ÎÄ³¡¹¤¬Éñ¤¦¤è¤¦¤Ê±¦¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢Ìîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÈª¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤«¶á½ê¤Î·»¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤è¡£Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀèÇÚ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢OB¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢Ìîµå¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤è¤Ê¡£
¡½¡½¾¼ÏÂ30Ç¯¡Á40Ç¯Âå¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¹¤ëÍ·¤Ó¤È¸À¤¨¤ÐÌîµå¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÈª¡¡¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢Ìîµå¤¹¤ë¤«¡×¤È¤âÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤Ç¤â¡¢ÌîµåÃæ¿´¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤è¡£³èÈ¯¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¡£²¶¤Ë¤Ï²Î¼ê¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É(¾Ð)¡£
¡½¡½10Âå¤Îº¢¤ÎÃæÈª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÈª¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¶¤Î¸¶ÅÀ¤À¤Í¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÈª¡¡À¸¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆÌîµå¡Ê1971Ç¯10·î¡Á11·î³«ºÅ¡Ë¤Î»þ¤À¤Í¡£·´»³¤Ë¤¢¤ë³«À®»³µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¹â¹»¤ÎÌîµåÉô°÷¤À¤Ã¤¿²¶¤¬¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¹âÅÄ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¥Ð¥Í¤Î¸ú¤¤¤¿Áö¤êÊý¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È¤Î»î¹ç¤Ëµð¿Í¤Î»ÍÈÖ¥µ¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ä¹Åè¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢Ï»ÈÖ¥ì¥Õ¥È¤Î¹âÅÄ¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¡£
¡½¡½¹â¹»À¸¤ÎÃæÈª¤µ¤ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÈª¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡½¡½ÃæÈª¤µ¤ó¤Ï1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤Ë¶ðß·Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢8¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¦¤Á5ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÈª¡¡²¶¤¬°ì·³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÎÆüÊÆÌîµå¤À¤·¡¢¤Ê¤Ë¤«¤È¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¤Í¡£²¶¼«¿È¡¢Âç³Ø¤ÎÆüÊÆÌîµå¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÂ¿©¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢²Î¤¦¤Î¤Ï±é²Î¤À¤·¡£
¡½¡½ÃæÈª¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½ç±þ¤·¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÈª¡¡Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿©¤ÙÊª¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¡£
¡½¡½¶µ¤¨»Ò¤Î¾¾°æ½¨´îÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÈª¡¡ÀÎ¤ÏÆüÊÆÌîµå¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Íè¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤Ê¡£
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î´¶À¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï5·î31Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÈªÀ¶¡Ê¤Ê¤«¤Ï¤¿¡¦¤¤è¤·¡Ë¡¡
1954Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ÂÀÑ¾¦¹â¤è¤ê¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢1975Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¸å¡¢¶¯ÂÇ¤Î»°ÎÝ¼ê¡¿°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÀä¹¥Ä´ÃË¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½éÂåDeNA´ÆÆÄ¤âÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨