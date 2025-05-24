SKE48¡¦³ùÅÄºÚ·î¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤ËËþÌÌ¾Ð´é
¡¡SKE48¤Î³ùÅÄºÚ·î¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Æüº¹¤·¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î18ÆüÈ¯Çä¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬½Ð¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¡£²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î°ìÌÌ¤â¼ý¤á¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SKE48¤Ç¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é»ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»£±Æ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¨¤¤¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÇò¤Ã¤Æ200¿§¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤â200¿§¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤Î¡ÈÌ¾¸À¡É¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡É¤Ã¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÇÚ¤Ë¤â¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¬È¯Çä¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¿Æ¹§¹Ô¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£