◆King & Prince、ミッキーとのコラボ楽曲CDリリース

【モデルプレス=2025/05/24】King & Princeの17枚目シングルが8月6日にCDリリース決定。世界初となる日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソングである「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が収録される。「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」が5月10日、みずほPayPayドーム福岡公演からスタート。そのコンサート本編MC中、ベストフレンドのミッキーマウスからの“電話”をきっかけにメンバーよりミッキーの新オフィシャルテーマソングを制作、リリースすることがサプライズ発表され、初のパフォーマンスを披露した。

◆King & Prince、歌詞に込めた思いとは

◆「What We Got 〜奇跡はきみと〜」概要

話題となった最新曲「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、CDデビュー7周年を迎えた5月23日よりデジタルリリースがスタート。そして、その楽曲を収録する17枚目のCDシングルを8月6日にリリースする。今作収録の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーション。King & Princeが日本語訳詞を手がけた楽曲は、「いつかきっと思い出すMoment まぶしくって 空も飛べるくらい」と希望に満ちた歌詞でスタートし、「⻘空に描く Starlight ⽬と⽬が合って ⼝笛を吹いて」と、たしかな絆を感じられる歌詞とともにメロディは進んでいく。そしてサビでは「What We Got 明⽇の向こう」「なにがあったってそうさAlways Friends」「きみの笑顔で 僕は僕を好きになれるんだ」といったように、楽曲を聴いた全ての人が、大切な人とのつながりをあらためて感じることができるあたたかさが詰め込まれている。歌詞について、永瀬廉は、「“これからも一緒に素敵な魔法や奇跡を起こしていこう!”と、ミッキーが横で一緒に語りかけてくれるようなイメージで考えました」と丁寧に解説。そして高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)は、「身近に感じられるような世界観でありながら、ファンタジックな言葉も使うことで、ミッキーならではのハッピーで魔法がかかるような世界観も表現しています。そして、一緒に過ごす時間は奇跡の積み重ねだよね、というメッセージも込めています」と想いを優しく紡いだ。ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。King & Princeならではのワクワクやキラキラを詰め込んだ音のアレンジが加わり、歌詞の一節のとおり、この楽曲は「世界の端まで照らす」ディズニーソングとなるだろう。「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛した、世界で初めて日本人アーティストと一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソング。King & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマに新たに生まれ変わったこのディズニーソングが、日本中そして世界中をポジティブなエネルギーで包み込む。なお、CDは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤に加え、新たに初回限定LIVE盤をリリース。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」ほか新曲を収録予定。また、初回限定LIVE盤は、新規で撮り下ろしたライブ映像を収録予定となっている。(modelpress編集部)・初回限定盤A(CD+DVD)CD:収録曲:「What We Got 〜奇跡はきみと〜」ほか新曲2曲収録予定DVD:詳細は後日お知らせ仕様:スリーブケース付き2Dケース・初回限定盤B(CD+DVD)CD:収録曲:「What We Got 〜奇跡はきみと〜」ほか新曲2曲収録予定DVD:詳細は後日お知らせ仕様:スリーブケース付き2Dケース・初回限定LIVE盤(CD+DVD)CD:収録曲:「What We Got 〜奇跡はきみと〜」ほか新曲2曲収録予定DVD:詳細は後日お知らせ仕様:スリーブケース付き2Dケース・通常盤(CD)CD:収録曲:「What We Got 〜奇跡はきみと〜」ほか新曲3曲収録予定仕様:3Pケース仕様※通常盤(初回プレス)終了後、通常盤に切り替わる先着外付け特典:初回限定盤A/特典:ポストカード2枚セット初回限定盤B/特典:A4クリアポスター初回限定LIVE盤/特典:A6フォトカード通常盤(初回プレス)/特典:ビジュアルカード3種セット※4形態同時購入特典:オリジナルピンバッジ封入特典:ビジュアルカード初回限定盤A:集合Aタイプ1種初回限定盤B:集合Bタイプ1種初回限定LIVE盤:集合Cタイプ1種通常盤(初回プレス限定):集合D(3種中1種ランダム封入)初回封入特典:期間限定動画視聴シリアルナンバー初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー初回限定LIVE盤/期間限定動画C視聴シリアルナンバー通常盤(初回プレス)/期間限定動画D視聴シリアルナンバー※視聴期間:2025年8月5日(火)正午12:00〜2025年9月5日(金)18:00まで【Not Sponsored 記事】