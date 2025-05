つばきファクトリーの元メンバーでソロアーティストの岸本ゆめのが、約1年ぶりの本格的なワンマンライブ『岸本ゆめのワンマンライブ「おいでませ四半世紀」』を23日、東京・初台The DOORSで開催した。 2023年11月につばきファクトリーを卒業した岸本は、2024年4月からソロアーティストとして活動をスタートし、同年6月8日に初のソロワンマンライブ『イチ、ミマン』を開催。そこから彼女は、自分の音楽表

ログインして続きを読む

The post 岸本ゆめの、約1年ぶりの本格ワンマン ソロアーティストとしての着実な成長を見せたステージ first appeared on GirlsNews.