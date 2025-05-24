39ºÐ¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢30ºÐ¾å¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·ÂçÊªÇÐÍ¥¡É¤¬¤¤¤¿¡¡¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿©»ö¤â
½÷Í¥¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£30ºÐÇ¯¾å¤ÎÃçÎÉ¤·ÀèÇÚÂçÊªÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼ÄÅÄ¤ÏÀèÇÚÇÐÍ¥ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê69¡Ë¤È¤È¤â¤Ë°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¼þÊÕ¤òÎ¹¤·¡¢¥°¥ë¥á¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£³¤Á¯¤ä¾ïÎ¦µí¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡¢²Ö°ìÌÌ¤ÎÈþ¤·¤¤¸ø±à¤Ê¤É¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÆâÆ£¤Î¼ç±éÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö·Ù»ëÄ£¶¯¹ÔÈÈ·¸¡¡Èõ¸ý¸²¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¥±¤ÎËÁÆ¬¡¢ÆâÆ£¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ·ë¹½°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼ÄÅÄ¤â¡ÖÆâÆ£¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ÆâÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£»£±Æ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃç¤À¤È¤¤¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£