Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢£±Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬ºÇÂ¿£±£³Ëü£¹£°£°£°¿Í¡Ä£²£³Æü
¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î£²£³Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£±£³Ëü£¹£°£°£°¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¤Ï³«ËëÆü¡Ê£´·î£±£³Æü¡Ë¤Î£±£²Ëü£´£³£³£¹¿Í¡Ê³ÎÄêÃÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢³«ËëÆü¤ÈÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤ò½ü¤£´Ëü¡Á£¹Ëü¿ÍÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£µ·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â£±£°Ëü¿ÍÄ¶¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï£´·î£±£³Æü¡Á£µ·î£²£³Æü¤Î£´£±Æü´Ö¤ÎÎß·×¤Ç¡¢£³£¸£µËü£¹£´£´£³¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËüÇî¶¨²ñ¤Ï£±£°·î£±£³Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î²ñ´üÃæ¤Ë£²£¸£²£°Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤òÁÛÄê¡£ÅþÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢£±ÆüÊ¿¶Ñ£±£µËü¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£