¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛµûÃ«¹á¿¥¡¡Äï»Ò¡¦¾®ÃÓÎéÇµ¤Î½é£Ö¤Ë»É·ã¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡µûÃ«¹á¿¥¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅöÃÏ¤Ï£²£°£°£·Ç¯£··î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¤°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤¤ÊÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡³÷·´¡¢ÄÅ¡¢¤È¤³¤Ê¤á¤È£³ÀáÏ¢Â³¤ÇÅì³¤ÃÏÊý¤Ø¤Î±óÀ¬¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£²·î¤ÎÃÏ¶èÁª°ÊÍè¤Î½ÐÁö¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÅì³¤ÃÏÊý¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ð¤«¤ê¡£µ×¡¹¤ÎÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´·î£²£²Æü¤Ë¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ê¤ÉÄ´À°¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃêÁª¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹çËþ¡¹¤À¡£
¡¡£´·î£³£°Æü¤Ë¤ÏÌÄÌç¤ÇÄï»Ò¤Î¾®ÃÓÎéÇµ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»Õ¾¢¤ÎµûÃ«¹á¿¥¤µ¤ó¡¢ÀÄÌÚ¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ïà¤è¤¦¤ä¤¯Í¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤ËµûÃ«¤â¡ÖÎéÇµ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯£±£°·î°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤à¡£